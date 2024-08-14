أظهرت بيانات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن إيران قيّدت الرحلات الجوية فوق منطقتها الغربية لمدة 36 يوما، حسبما نقلت شبكة "CNN" عن خدمة "نوتام" في الوزارة؛ وهي خدمة معنية بإرسال تنبيهات السلامة للطيارين في الوقت الفعلي.

وأوضحت الخدمة أن ذلك التقييد يدخل التنفيذ بدءا من اليوم الأربعاء وحتى الـ19 من الشهر المقبل.

وحسب إشعار نوتام، فإن الإشعار يشير إلى المجال الجوي المحظور في المناطق الغربية المحددة في إيران، بسبب فترة مستمرة من النشاط العسكري الإيراني.

وينص إشعار نوتام على "خطر محتمل من الأسلحة المضادة للطائرات والنشاط العسكري المتزايد".

وكان إشعار نوتام السابق الذي أصدرته إيران في الـ5 من الشهر الجاري حذّر الطائرات من المخاطر المحتملة على طول الطرق التي تمر عبر المناطق الوسطى والغربية والشمالية الغربية من إيران.

ويأتي الإعلان وسط مخاوف متزايدة من رد إيراني على إسرائيل قد يجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.