تجمّع آلاف المحتجين المعارضين للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة قرب مبنى الكابيتول الأمريكي، استباقًا لخطاب من المقرر أن يلقيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام أعضاء الكونغرس.

وركزت الصحف الإسرائيلية على تلك التظاهرات المناوئة للحرب، وعلى مطالبات بمقاطعة خطاب نتنياهو، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن عيون العالم ترقب التطورات الحالية الحاصلة في محيط مجلسي الكونغرس، الذي يشهد تعزيزات أمنية غير مسبوقة، وموجة اعتقالات لا تتوقف قبيل خطاب نتنياهو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشوارع أُغلقت، وتم وضع حواجز على الطرق في مكان قريب، بينما تلقت شرطة الكابيتول تعزيزات بمئات الضباط من واشنطن العاصمة وولايتي فرجينيا وميريلاند، تحسبًا لخروج حالة المناهضة لنتنياهو عن السيطرة.

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وهدد رئيس مجلس النواب بالقبض على من يعرقلون الخطاب، ومن المتوقع أن يقاطع الخطاب نحو 85 من أعضاء مجلس النواب، و6 أعضاء على الأقل من مجلس الشيوخ، حيث أعلنوا مقاطعتهم الخطاب.

وبحسب الصحيفة، فإنه من غير المتوقع أن يكون الكونغرس نفسه ممتلئًا وقت إلقاء الخطاب، إذ إنه ووفقًا لتصريحات سابقة استعرضتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فمن المتوقع أن يقاطع الخطاب عشرات من النواب، وذلك بعدما منحت قيادة الحزب الديمقراطي لأعضائها الفرصة ليقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيحضرون خطاب رئيس الوزراء.

وإلى جانب نائبة الرئيس كامالا هاريس التي تغيبت عن الخطاب بدعوى "ضيق المواعيد"، أعلنت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي أيضًا أنها ستلتقي أهالي المختطفين الإسرائيلين المرافقين لنتنياهو.

وحتى الآن، تحدث 6 من القياديين الإسرائيليين أمام مجلسي الكونغرس، وهم: إسحق رابين، شمعون بيريز، إيهود أولمرت، بنيامين نتنياهو، حاييم هرتسوغ، وإسحق هرتسوغ. فيما أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكى زيارته إلى تل أبيب تلبية لدعوة إلقاء كلمة أمام الكنيست حتى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكنه "لا يمكنه، حاليًا، أخذ إجازة لمدة 3 أو 4 أيام من الحملة الانتخابية".

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ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، غدًا، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الذي تعافى من كورونا، ومع نائبته كامالا هاريس التي حصلت على عدد كافٍ من المندوبين لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيستضيف نتنياهو، ويناقش معه التقدم نحو وقف إطلاق النار، واتفاق إطلاق الرهائن. كما ستلتقي به هاريس بشكل منفصل.

كذلك من المقرر أن يلتقي نتنياهو أيضًا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي سيواجه هاريس، مرشحًا عن الحزب الجمهوري، الجمعة في فلوريدا.