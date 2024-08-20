قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن الوضع "صعب" على الجبهة الأوكرانية الشرقية، بالقرب من مركز لوجستي إستراتيجي في بوكروفسك، وبالقرب أيضا من توريتسك.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، عبر فيسبوك نقلا عن وكالة "رويترز"، إنه تم الإبلاغ عن 14 اشتباكا قتاليا في منطقة توريتسك و34 في قطاع بوكروفسك منذ بداية اليوم.

وكان الجيش الأوكراني صرح في وقت سابق أن قواته تعرضت لعشرات الهجمات من القوات الروسية، الاثنين، في أنحاء بلدتيْ "توريتسك" و"بوكروفسك" شرقي أوكرانيا.

وجبهة "بوكروفسك" هي المنطقة التي تشهد أشد المعارك في شرق أوكرانيا، إذ وردت أنباء عن وقوع عدد قياسي من الاشتباكات الأسبوع الماضي.