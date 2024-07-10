سول: تجارة الأسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو "تهديد للسلام العالمي"‎

قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الثلاثاء إن تجارة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا تمثل تهديدا للسلام العالمي.

وأفاد مكتب الرئيس، في بيان، بأن يون أدلى بهذه التعليقات في هاواي حيث ناقش أهمية الموقف الدفاعي المشترك للقوات الأمريكية والكورية الجنوبية مع قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي الأميرال صامويل بابارو، وفق "رويترز".

وقال يون في تعليقاته للقادة العسكريين والقوات الأمريكية إن "كوريا الشمالية تهدد السلام ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضاً على المستوى العالمي من خلال الانخراط في تجارة أسلحة غير مشروعة مع روسيا".

وتوقف يون في هاواي في طريقه إلى واشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي.

وقال يون إن المخاوف بشأن التعزيز العسكري لكوريا الشمالية تتزايد بعد أن وقعت معاهدة مع روسيا الشهر الماضي تتضمن اتفاقاً للدفاع المشترك.

وأضاف: "من أجل حماية حريتنا وديمقراطيتنا وازدهارنا الاقتصادي من هذه العناصر المتهورة، فإن التضامن بين الدول التي تتشارك القيم وكذلك القوة أمر ضروري".

وحذّر يون روسيا من توطيد علاقاتها العسكرية مع كوريا الشمالية.

وتقول سول وواشنطن إن كوريا الشمالية تزود روسيا بالمدفعية والصواريخ الباليستية لاستخدامها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو وبيونغ يانغ.