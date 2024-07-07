خليط من الإصلاحيين والأصوليين.. أبرز الأسماء المتوقعة في حكومة بزشكيان

ازدادت التكهنات في إيران حول قائمة حكومة مسعود بزشكيان التي سيقترحها على البرلمان بعد تأييد صحة الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور وتفويض حكم الرئاسة من قبل المرشد، وأداء القسم أمام البرلمان.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، يعد الرئيس في إيران من الناحية الدستورية الشخص الثاني في البلاد بعد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يتمتع بسلطات مطلقة، وعند اختيار الوزراء للوزارات السيادية من قبل الدفاع والداخلية والخارجية والاستخبارات والنفط يضطر الرئيس لاستشارة المرشد بهذا الخصوص.

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تشكل السياسة الخارجية الجانب الأكثر وضوحًا في حكومة الرئيس الإيراني المنتخب نظرًا للدور الذي لعبه وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف كمستشار لبزشكيان خلال حملته الانتخابية، وقد لا يرغب جواد ظريف شخصيًا في العودة إلى وزارة الخارجية، لكن ستكون له كلمة حاسمة في اختيار وزير الخارجية بالتأكيد.

ومن الأسماء المطروحة وفي مقدمتها عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية ظريف في حكومة روحاني، وهناك أسماء أخرى من قبيل، محمد صدر، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية في حكومة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، وعلي أكبر صالحي، وزير خارجية محمود أحمدي نجاد.

ومن المتوقع أن تدار السياسة الخارجية من قبل مستشار بزشكيان المحتمل جواد ظريف، ولكن من المرجح ألا يوافق البرلمان على ظريف في منصب وزير الخارجية إلا أنه قد يعين من قبل الرئيس المنتخب مستشارا له.

الشؤون الاقتصادية والطاقة

الجزء الأكثر حساسية في مجلس الوزراء هو الفريق الاقتصادي الحكومي، المكون من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطرق والإسكان والتنمية الحضرية، ووزير الصناعة والتعدين والتجارة، ووزير الجهاد الزراعي، والبنك المركزي ومديرية التخطيط والإدارة، وليس من الواضح من سيدير أيًا من هذه الوزارات، ولكن من المتوقع أن يدير الفريق الاقتصادي لبزشكيان علي طيب نيا، الذي سبق أن شغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة روحاني، والاسم الآخر المطروح في القطاع الاقتصادي، حسين عبده تبريزي، وهو أحد أهم المستشارين الاقتصاديين لبزشكيان، ومن المحتمل تعيينه كمستشار أعلى للرئيس في الشؤون الاقتصادية.

كما يتردد في الأوساط السياسية اسم بيروز حناجي، عمدة طهران السابق، كأحد الخيارات الجادة لوزارة الطرق والإسكان والتنمية الحضرية في حكومة بزشكيان.

وحول وزارتي النفط والطاقة، ويمكن أن يرشح الرئيس الإيراني، حميد تشيتجيان، لمنصب وزير الطاقة، خاصة أن بزشكيان كان قد احتج كنائب في البرلمان على إبعاده من التشكيلة الوزارية في حكومة روحاني، معتبرًا أن تشيتجيان وزير ناجح.

الشؤون الاجتماعية والثقافية

إحدى المشاكل التي تواجه الحكومة المقبلة هي مكافحة الفقر والأضرار الاجتماعية الناجمة عنه والمشاكل الكبرى والصغرى في مجال الصحة والتعليم في البلاد، خاصة أن هذا المجال بإمكانه تحديد مدى نجاح أو فشل الحكومة.

والمرجح أن يقود أحمد ميدري وزارة العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية. واحتمال وجود امرأة في منصب وزاري بحكومة بزشكيان وارد جدًا، وقد يتم تسليم وزارة الصحة والعلاج أو وزارة التعليم والتربية لسيدة، فعندما كان نائبًا لرئيس البرلمان الإيراني انتقد بزشكيان الرئيس السابق روحاني لأنه لم يرشح النساء لمناصب وزارية، والأسماء النسوية المحتملة هي معصومة ابتكار وفاطمة بهنوائي وسورنا ستاري.

ومن المرجح أيضًا ترشيح المساعد السابق لوزير الثقافة، حسين نظامي، أو وزير الثقافة في حكومة خاتمي، أحمد مسجد جامعي، أو وزير الثقافة في حكومة روحاني، رضا صالحي أميري، أو نائب رئيس البرلمان السابق علي مطهري، لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.

الاستخبارات والاتصالات والأمن

كان حضور محمد جواد آذري جَهرُمي، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة حسن روحاني، بارزًا ومؤثرًا في حملة بزشكيان الانتخابية، فمن المحتمل ترشيحه للوزارة نفسها مرة أخرى أو لأي منصب آخر في حكومة الرئيس المنتخب. ومن الوزارات والدوائر المهمة للغاية التي قد تحال إلى آذري جهرمي وزارة الرياضة والشباب، أو المجلس الأعلى للفضاء السيبراني".

أما وزارة الاستخبارات فقد يعود على رأسها محمود علوي الذي شغل هذا المنصب في حكومة روحاني أيضًا، والاسم الآخر المطروح هو علي يونسي وزير الاستخبارات في حكومة الرئيس الإصلاحي خاتمي. وقد يرشح بزشكيان، مجيد أنصاري مساعد الشؤون البرلمانية في حكومتي خاتمي وروحاني، والعضو السابق في مجلس خبراء القيادة محسن إسماعيلي، ووزير الداخلية السابق وأحد منافسي بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مصطفى بور محمدي، كخيارات لوزارة الاستخبارات والعدل والداخلية.

ومن المتوقع بخصوص تركيبة حكومة مسعود بزشكيان أن تضم امرأة كنائبة للرئيس لشؤون المرأة، فضلًا عن ترشيح امرأة لمنصب وزير.

وقد يختار الرئيس الإيراني مواطنًا من أهل السنة في الحكومة، رغم معارضة شديدة قد يواجهها بهذا الخصوص.

ومن المتوقع اختيار مسؤول لشؤون القوميات غير الفارسية في الحكومة خاصة أن بزشكيان ينتمي للقومية التركية الآذرية وصوتت معظم المحافظات غير الفارسية لصالحه.