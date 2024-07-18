يجتمع النواب الفرنسيون الجدد البالغ عددهم 577 نائبًا للمرة الأولى في الدورة النصفية اليوم الخميس، لانتخاب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبينما تمكنت الجبهة الشعبية الجديدة لليسار أخيرًا، الأربعاء، من الاتفاق على مرشح مشترك للترشح لرئاسة الجمعية الوطنية بشخص الشيوعي أندريه شاسين، أصبح، الآن، 6 مرشحين معروفين للمنصب، من مختلف الكتل البرلمانية.

وسيتم التصويت، من الساعة الثالثة عصرًا، وربما يكون من الضروري إجراء 3 جولات لاتخاذ القرار بين المرشحين، حيث إن هناك الكثير من المجهولين في هذه الجمعية المقسمة إلى ثلاث كتل - الجبهة الشعبية الجديدة لليسار، والمعسكر الرئاسي، وحزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف).

من هم المرشحون؟

أندريه شاسين (الجبهة الشعبية الجديدة لليسار)

بعد مفاوضات طويلة، تم اختيار الشيوعي أندريه شاسين، الأربعاء، مرشحًا وحيدًا عن الجبهة الشعبية الجديدة للترشح لرئاسة الجمعية الوطنية.

ويبلغ من العمر 74 عامًا، وهو أحد أعمدة البرلمان الفرنسي، حيث يعمل منذ العام 2002، ويرأس المجموعة الشيوعية، منذ العام 2012، وفقًا لمحطة".بي.إف.إم" التفزيونية الفرنسية.

وتم ترشيح تفويضه في تعزيز إعادة تقييم معاشات التقاعد الزراعية الصغير، و"ممثل منتخب للريفية"، كما دعا إلى "شكل من أشكال التهدئة" في فرنسا "المتضررة"، في حين قام بانتقاد حزب فرنسا المتمردة وحلفائهم في كثير من الأحيان بسبب موقفهم في البرلمان.

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يائيل براون بيفيت (حزب الجمهوريين)

وتحلم رئيسة الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها والوزيرة السابقة لأقاليم ما وراء البحار، يائيل براون بيفيت، التي يطلق عليها لقبها من أنصار ماكرون، وتدعمها حركة الديمقراطية، بالعودة إلى السلطة وتسلط الضوء على نتائجها بعد عامين من رئاسة البرلمان.

نعيمة موتشو (آفاق)

ومع ذلك، فإن يائيل براون بيفيت موضع خلاف حتى في معسكرها، وهي في الواقع تتنافس مع عضوة البرلمان نعيمة موتشو، التي تم اختيارها بالإجماع من قبل أعضاء مجموعتها الثلاثين، ونعيمة موتشو هي النائبة السابقة لرئيس البرلمان.

تشارلز دي كورسون (مستقل)

أما المرشح الوسطي شارل دي كورسون البالغ من العمر 72 عامًا فهو مرشح مجموعة ليوت المستقلة، وصنع اسمه من خلال معارضته الشديدة لإصلاح نظام التقاعد.

ووعد في حال انتخابه، بأن يكون "الضامن لحسن سير العمل" للجمعية في هذه "الفترة غير المسبوقة والفوضوية".

فيليب جوفين (الجمهوريون)

قام اليمين الجمهوري، وهو الاسم الجديد لمجموعة الجمهوريين، أخيرًا بترشيح فيليب جوفين بدلاً من آني جنيفارد، وهي إشارة محتملة إلى اتفاق مع المعسكر الرئاسي، فيما كان النائب قد أبرم اتفاقًا مع غابرييل أتال في أوت دو سين بشأن الانتخابات التشريعية.

سيباستيان تشينو (التجمع الوطني)

وفي السباق أيضًا، سيباستيان تشينو، وأعلن النائب أنه مرشح على الأقل "للجولة الأولى"، رغم أن حظوظه شبه معدومة في الحصول على المنصب.