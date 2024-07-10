كشف مقطع مصوّر للإعلامي الأمريكي السابق، جورج ستيفانوبولوس، جرى تسريبه الثلاثاء، عن رأيه في ترشح الرئيس الأمريكي جو بايدن للانتخابات الرئاسية.



وقال المذيع في قناة، إيه. بي. سي، الذي كان أكثر الإعلاميين حديثًا وتواصلًا مع بايدن بعد مناظرته الأخيرة مع دونالد ترامب، في المقطع المسرب، إنه لا يعتقد أن الرئيس بايدن قادر على تحمل فترة ولاية أخرى في منصبه.



وجاءت تصريحاته - التي أدلى بها في أثناء مروره أمام شخص غريب اقترب منه في الشارع - بعد أربعة أيام من إجراء ستيفانوبولوس المقابلة الرئيسة الوحيدة مع بايدن منذ أداء الرئيس المتعثر في المناظرة، بحسب ما أوردته نيويورك تايمز.



وفي مقطع الفيديو، يمكن رؤية ستيفانوبولوس مرتديًا ملابس رياضية وهو يمشي على رصيف في وسط مانهاتن. يقترب منه شخص غريب وجّه له أسئلة وصور ذلك بهاتفه دون علمه.



وقال الشخص للمذيع الأمريكي "هل تعتقد أن بايدن يجب أن يتنحى؟... لقد تحدثت معه أكثر من أي شخص آخر مؤخرًا".



وأجاب ستيفانوبولوس "لا أعتقد أنه قادر على البقاء في منصبه لمدة أربع سنوات أخرى".



عادة ما يتجنب مقدمو الأخبار والمراسلون التعبير عن آرائهم حول الموضوعات والأشخاص الذين يقابلونهم.



وقد علق ستيفانوبولوس على تصريحاته بعد ساعات، وقال في بيان: "في وقت سابق من اليوم، أجبت عن سؤال من أحد المارة. لم يكن ينبغي لي أن أفعل ذلك".



كما أصدرت شبكة "إيه.بي. سي" بيانًا بشأن الحادث، وقالت: "لقد عبر جورج عن وجهة نظره الخاصة وليس عن موقفنا".



خلال المقابلة التي أجراها ستيفانوبولوس مع بايدن في برنامج وقت الذروة، والتي شاهدها 8.5 مليون شخص، تحدى المذيع الرئيس باحترام ولكن بحزم حول ما إذا كان صادقًا مع نفسه بشأن صحته.



و ستيفانوبولوس هو أحد الأشخاص القلائل جدًا خارج الدائرة الداخلية المباشرة لبايدن الذين أمضوا وقتًا طويلًا مع الرئيس منذ المناظرة.

وتلقى المذيع إشادة لتعامله مع المقابلة، التي ركزت على مسائل حميمة تتعلق بالشيخوخة والصحة.