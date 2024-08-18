قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الملك تشارلز الثالث أقال حراس أخيه الأصغر الأمير أندرو سيئ الصيت، لإجباره على مغادرة قصر "رويال لودج" الذي تملكه الأسرة الحاكمة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الأسرة الملكية قوله، إن تشارلز يحاول منذ وقت بعيد إجبار أخيه على مغادرة القصر الذي لا يزال يعيش فيه مع زوجته السابقة سارة فيرغسون.

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وأضاف المصدر أن الحراس سيغادرون القصر في نهاية تشرين الثاني/ أكتوبر القادم، كما من الممكن أن يحرم الملك أخيه أيضًا من مدفوعات سنوية قدرها 4 ملايين جنيه إسترليني (5.177 مليون دولار).

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت الصحيفة أن تشارلز الثالث دعا الزوجين للانتقال إلى كوخ فروغمور الذي غادره الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في حزيران/ يونيو 2023.

واندلعت فضيحة حول الأمير البريطاني أندرو؛ بسبب اتهامات بالاغتصاب وجهتها إليه الناشطة الحقوقية فيرجينيا جوفري. وعلى خلفية الفضيحة، حرم قصر باكنغهام الأمير أندرو من ألقابه العسكرية الفخرية ورعايته الملكية.