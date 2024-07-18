قدمت أوشا تشيلوكوري فانس، زوجة السيناتور جي دي فانس، مرشح دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، زوجها في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، أخيرًا، ما أدى إلى تسليط الضوء عليها بشدة، بحسب ما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وعملت أوشا على تقديم زوجها من خلال تسليط الضوء على جانبه الشخصي، وتبادل الحكايات عن حبه للكلاب، وفيلم "Babe"، وتكيفه مع نظامها الغذائي النباتي.

وبينت الصحيفة أن أوشا، البالغة من العمر 38 عامًا، هي مواطنة من جنوب كاليفورنيا تتمتع بأوراق اعتماد قانونية من النخبة، وهي ابنة مهاجرين هنديين، وتخرجت من كلية الحقوق بجامعة ييل، وعملت كاتبة لكل من بريت كافانو ورئيس المحكمة العليا جون روبرت، ويتناقض دورها في الحملة الانتخابية مع خلفيتها وحيادها السياسي السابق.

وأشارت إلى أن أوشا أعربت في مقابلة حديثة مع برنامج "فوكس آند فريندز"، عن دهشتها من التدقيق والمتابعة، الذي جلبه ترشيح زوجها لمنصب نائب الرئيس، مبينة أن أوشا استقالت من منصبها كمدعية قضائية في شركة "مونجر وتولز وأولسون"، وذلك بعد اختيار زوجها لذلك المنصب.

وتضم عائلة فانس، التي تقيم في إحدى ضواحي واشنطن، ثلاثة أطفال صغار، ما يجعلها واحدة من أصغر العائلات التي من المحتمل أن تشغل منصب نائب الرئيس.

وخلال حملة جي دي فانس في مجلس الشيوخ لعام 2022، ظهرت أوشا فانس بشكل بارز في الإعلانات، حيث روى قصة نشأته المسجلة في مذكراته، "مرثاة هيلبيلي".

وتتضمن خلفية جي دي فانس طفولة مضطربة في ميدلتاون، أوهايو، مع أم مدمنة للمخدرات وأب غائب، قبل أن يقوم أجداده بتربيته، وتعد خدمته في مشاة البحرية والالتحاق بجامعة ولاية أوهايو، الطريقة التي قادته إلى النجاح.

وأوشا فانس، ولدت في أوشا تشيلوكوري، نشأت في منزل هندوسي في سان دييغو، وفي جامعة ييل، تخصصت في التاريخ، وشاركت في العديد من الأنشطة اللامنهجية مثل تدريس طلاب المدارس العامة والعمل التطوعي لصالح المشردين.

وحصلت على منحة غيتس كامبريدج، ودرست حقوق الطباعة في القرن السابع عشر قبل أن تلتقي بجي دي فانس في كلية الحقوق بجامعة ييل، وينسب لها الفضل في مساعدته على التنقل في البيئة المرموقة، ولكن غير المألوفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تزوجا منذ عقد من الزمن، وتقدم جي دي فانس بطلب الزواج عن طريق ربط خاتم في طوق الراعي الألماني كاسبر، واستقروا في البداية في كولومبوس، أوهايو، قبل أن ينتقلوا إلى سينسيناتي.

وتطورت مسيرة أوشا فانس المهنية من خلال العمل الكتابي في المحكمة الفيدرالية المرموقة، بما في ذلك العمل مع رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والذي بدأته بعد وقت قصير من ولادة طفلهما الأول.

كما تضمنت مسيرة أوشا فانس المهنية في شركة Munger, Tolles & Olson، المعروفة بموقفها التقدمي، أدوارًا في كل من سان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة.

وتشتهر الشركة، التي شارك في تأسيسها صديق وارن بافيت المقرب تشارلي مونجر، بتوظيف كتبة المحكمة الفيدرالية السابقين.

وفي سينسيناتي، عملت أوشا فانس في مجلس إدارة أوركسترا سينسيناتي السيمفونية، وحضرت ألعاب بنغلس، ثم انتقلت العائلة إلى حي محاط بالأشجار في الإسكندرية بولاية فيرجينيا العام الماضي.

وأدلى السيناتور جيه دي فانس بتعليقات حادة حول الأمومة ومكان العمل، مشيراً إلى أن الأدوار التقليدية يجب أن تحظى بالتقدير على حساب الوظائف في الشركات.

وأكدت أوشا فانس، رغم أنها لم تتحدث بصوت عالٍ عن آرائها السياسية، القيم الثابتة لزوجها.

وفي الآونة الأخيرة، أدرجتها قوائم الناخبين في ولاية أوهايو على أنها جمهورية.

وبينما تتنقل عائلة فانس في مشهدها السياسي الجديد، قد يكون شبابها وعلاقتها بالآخرين من الأصول، على الرغم من أن مدى ظهورها العام لا يزال غير مؤكد.

وذكرت الصحيفة أن حضور أوشا فانس البسيط في المؤتمر سلط الضوء على انحرافها عن صورة الزوج السياسي النموذجي، ما يعكس نهجًا واقعيًا وسط مخاطر سياسية كبيرة.