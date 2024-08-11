وصف الرئيس الأمريكي السابق المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بـ"المحتالة"، واتهمها باللجوء إلى الذكاء الاصطناعي لـ"تضخيم حشودها".

وجاء اتهام ترامب، بعد أن تداول فيديو لهاريس خلال زيارتها لمدينة ديترويت، يظهر حشود باستقبالها فيما لم يكن أحد على أرض المطار.

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واتهم نشطاء إدارة حملة هاريس باستخدام الذكاء الاصطناعي لتضخيم الحشود، مشككين بمدى مصداقية استطلاعات الرأي، التي تبيّن أنها متفوقة على منافسها ترامب.

وفي الصور يظهر المئات من المحتشدين قرب الطائرة، التي هبطت بهاريس، لكن في انعكاس الصورة على هيكل الطائرة لا يظهر أحد هناك.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" متسائلًا: "هل لاحظ أحدكم أن كامالا قامت بمخادعتنا في المطار؟ لم يكن هناك أحد، وقد أجرت تعديلا بالذكاء الاصطناعي، وأظهرت حشدًا هائلاً من الناس في استقبالها، لكنهم لم يكونوا موجودين!".

ومضى قائلًا: "لقد أكد ذلك عامل صيانة في المطار عندما لاحظ صورة الحشد المزيفة، فلم يكن هناك أحد، وتم تأكيد ذلك لاحقا من خلال الانعكاس على طائرة نائبة الرئيس، إنها محتالة، لم يكن هناك أحد ينتظرها".

وأشار ترامب إلى أنه "بدا الحشد وكأنه 10 آلاف شخص!"، منوهًا إلى أن هذه هي الطريقة التي يفوز بها الديمقراطيون في الانتخابات "عن طريق الاحتيال".

وذكر أن "الديمقراطيين أسوأ في صناديق الاقتراع، يجب استبعادها، لأن إنشاء صورة مزيفة هو تدخل في الانتخابات، أي شخص يفعل مثل ذلك سيحتال في أي شيء آخر!"، وكتب في منشور آخر "كل شيء بشأن كامالا مزيف".