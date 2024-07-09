تآمروا على "اليمين المتطرف".. ترامب "منزعج" من فوز اليسار الفرنسي

انتقد الموالون للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما وصفوها ب"النتائج الصادمة" للانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وقالت حملة "ماغا" (لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً) إن اليمين المتطرف "خُدع" فيها، وتعرض لمؤامرة من تحالف اليسار، والوسط الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، حسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك".

وكان تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري، حقق فوزًا مفاجئًا في الجولة الثانية من التصويت في فرنسا يوم الأحد، لكن مقاعده الـ 182 لا تكفي لتأمين أغلبية صريحة، بينما جاء "اليمين المتطرف" في المركز الثالث.

وعقب تصويت يوم الأحد، انتقد العديد من مؤيدي ترامب النتائج بعد نجاح رهان ماكرون في إبعاد اليمين المتطرف عن السلطة، وقارنوا تلك الانتخابات بالانتخابات الأمريكية لعام 2020 والانتخابات الأمريكية المقبلة لعام 2024.

وكتب حساب "كاتورد"، وهو حساب محافظ على وسائل التواصل الاجتماعي يتابعه أكثر من 2.5 مليون متابع على موقع "إكس": "لقد غشوا في فرنسا تمامًا كما هو الحال هنا".

وأضاف المستخدم في منشور لاحق: "لا توجد دولة واحدة على كوكب الأرض لديها انتخابات نزيهة الآن. وبمجرد أن تدرك ذلك، فأنت جزء من المقاومة الحقيقية".

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وكتب ديفيد ساكس، وهو رأسمالي مغامر داعم لترامب (حسب وصف المجلة) ومشارك في استضافة بودكاست All-In، عبر منصة "إكس" أن "فرنسا تُظهر أنه لا توجد انتخابات مؤكدة. لقد استخدم ماكرون واليسار المتطرف كل الحيل لحرمان مارين لوبان من فوزها. يجب ألا يشعر الجمهوريون بالرضا عن النفس".

وكتب ريان فورنييه، أحد مؤسسي مجموعة "طلاب من أجل ترامب": "أنا أهتم بأمريكا أكثر من اهتمامي ببلد مثل فرنسا التي تعرف كيف ترفع الراية البيضاء أسرع من قدرتها على القتال".

وقال حساب "إند ووكينس"، وهو حساب يميني على موقع "إكس" يتابعه أكثر من 2.6 مليون متابع: "هذا جنون. تواطأ حزب ماكرون مع الاشتراكيين اليساريين المتطرفين من أجل منع فوز لوبان. لقد انسحب 200 مرشح الأسبوع الماضي، وتجمعوا ضد "اليمين المتطرف". حسنًا، لقد أثمر الانقلاب للتو. فاز الاشتراكيون للتو بالمركز الأول. يبدو أنه لن يتم إنقاذ فرنسا".

وساعد مؤيدون آخرون لحركة "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى" في أن تصبح عبارة "فلتحيا فرنسا" من أكثر المواضيع تداولاً على منصة "إكس"، في أعقاب الجولة الثانية من التصويت.

وكتبت "شايا رايشيك"، الشخصية المحافظة التي تقف وراء حساب " ليبز أوف تيك توك" عبر "إكس": "سعيدة لأنني حظيت بفرصة زيارة فرنسا قبل أن تنهار تمامًا. فلتحيا فرنسا".

وذكرت "نيوزويك" أنها تواصلت مع مكتب ترامب عبر البريد الإلكتروني للتعليق على الانتخابات البرلمانية الفرنسية، دون أن تتلقى ردًا.

وبعد أن أظهرت الجولة الثانية من التصويت حصول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على المركز الثالث، قال جوردان بارديلا، الذي يتزعم تكتل اليمين، إن "حرمان الملايين من الفرنسيين من إمكانية رؤية أفكارهم تصل إلى السلطة لن يكون أبدًا قدرًا قابلًا للتطبيق بالنسبة لفرنسا".