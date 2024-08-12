أُودع نائب وزير الطاقة الأوكراني أولكسندر خيلو الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي رشوة قدرها نصف مليون دولار، في فضيحة فساد جديدة تطال مسؤولًا في الدولة.

وأعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان اليوم الاثنين "اعتقال نائب وزير الطاقة في كييف بتهمة تلقي رشوة قيمتها نصف مليون دولار"، مشيرةً إلى أنها "كشفت مخطط فساد على نطاق واسع".

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وأشار المحققون في القضية إلى أن المشتبه فيه، كما ذكرت وسائل الإعلام طلب رشاوى من مديري شركات تعدين في غرب أوكرانيا كانوا يرغبون في نقل المعدات المستخدمة في المناجم القريبة من خط الجبهة.

وتم توقيف المسؤول وشركائه الثلاثة المشتبه فيهم "متلبسين"، ويواجهون عقوبة "السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا ومصادرة ممتلكاتهم"، بحسب بيان أصدره جهاز الأمن الأوكراني.

وبعيد نشر هذا البيان، أعلنت الحكومة الأوكرانية إقالة خيلو من منصبه، دون الإشارة إلى الاتهامات الموجهة إليه.

وظهرت بضع قضايا فساد في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في شباط/فبراير 2022، خصوصًا داخل وزارة الدفاع؛ ما أدى إلى إقالة وتوقيف مسؤولين كبار.

وفي مطلع أيار/مايو، قدّم وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي استقالته، وسُجن بعد اتهامه بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة.

وتُعدّ مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا أحد الشروط الرئيسة المفروضة عليها في إطار طلبها الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.