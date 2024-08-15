أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا، إلا أن المعارضة في البلاد رأت أن الدعوة إلى انتخابات جديدة تنم عن "قلة احترام".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يؤيد دعوتي البرازيل وكولومبيا لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا، وهو طرح لاقى انتقادات من المعارضة التي ترى أنها حققت فوزا على الرئيس نيكولاس مادورو.

ورفضت زعيمة المعارضة في فنزويلا ماريا كورينا ماتشادو دعوة كولومبيا والبرازيل إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد انتخابات الشهر الماضي، التي رفضت المعارضة الاعتراف بالفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو فيها.

ورأت ماتشادو أن تنظيم انتخابات جديدة سيعكس "قلة احترام" حيال الإرادة الشعبية، التي عبر عنها الناخبون في الـ28 من تموز/يوليو الماضي، وتؤكد المعارضة أن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز في الانتخابات بفارق كبير، وفقًا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتوصلت لجنة تابعة للأمم المتحدة، في تقرير نُشر يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن "المجلس الانتخابي الوطني" في فنزويلا لم يُظهر "الشفافية والنزاهة" المطلوبتين خلال إصداره نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

وقال التقرير إن "عملية إدارة النتائج التي أجراها المجلس الانتخابي الوطني فشلت في تحقيق تدابير الشفافية والنزاهة الأساسية واللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية"، مضيفًا أن المجلس خالف أيضاً "الأحكام الوطنية والتنظيمية".