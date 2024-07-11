حريق يطال فندقا دبلوماسيا في إيران (فيديو)

اشتعلت النيران في فندق "كيش الدبلوماسي"، اليوم الخميس، بجزيرة كيش التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب شرق إيران.

ويعد فندق كيش الدبلوماسي أحد أكبر وأهم الفنادق في جزيرة كيش السياحية، ويضم 12 طابقاً بالإضافة إلى مطعم كبير، ويقع على مساحة 12000 متر مربع، كما يضم طابقين تجاريين.

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وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز"، إن حريقاً واسعاً اندلع في الطابق الثاني عشر من فندق كيش الدبلوماسي، ثم امتد إلى الطابق الحادي عشر من هذا الفندق.

وأشارت الوكالة بحسب مصادر محلية إلى أنه "تم إخلاء الفندق على الفور من قبل فرقة الإطفاء، وما زالت أعمال إطفاء الحريق التي اندلعت في الطوابق العليا من الفندق مستمرة".

وشهدت الأسابيع الماضية حريقين في فنادق جزيرة كيش، تم إخمادهما من خلال الإجراءات التي اتخذتها إدارة الإطفاء في الوقت المناسب، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ولم تكشف السلطات الإيرانية بعد عن حجم الخسائر والأضرار التي خلفها هذا الحريق في فندق "كيش الدبلوماسي".