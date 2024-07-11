logo
العالم

حريق يطال فندقا دبلوماسيا في إيران (فيديو)

حريق يطال فندقا دبلوماسيا في إيران (فيديو)
فندق كيش الدبلوماسالمصدر: الإعلام الإيراني
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 8:08 م

اشتعلت النيران في فندق "كيش الدبلوماسي"، اليوم الخميس، بجزيرة كيش التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب شرق إيران.

ويعد فندق كيش الدبلوماسي أحد أكبر وأهم الفنادق في جزيرة كيش السياحية، ويضم 12 طابقاً بالإضافة إلى مطعم كبير، ويقع على مساحة 12000 متر مربع، كما يضم طابقين تجاريين.

أخبار ذات علاقة

إيران.. مقتل قائد القوات الخاصة إثر اشتباكات مسلحة بمدينة نيشابور

 

وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز"، إن حريقاً واسعاً اندلع في الطابق الثاني عشر من فندق كيش الدبلوماسي، ثم امتد إلى الطابق الحادي عشر من هذا الفندق.

وأشارت الوكالة بحسب مصادر محلية إلى أنه "تم إخلاء الفندق على الفور من قبل فرقة الإطفاء، وما زالت أعمال إطفاء الحريق التي اندلعت في الطوابق العليا من الفندق مستمرة".

وشهدت الأسابيع الماضية حريقين في فنادق جزيرة كيش، تم إخمادهما من خلال الإجراءات التي اتخذتها إدارة الإطفاء في الوقت المناسب، بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ولم تكشف السلطات الإيرانية بعد عن حجم الخسائر والأضرار التي خلفها هذا الحريق في فندق "كيش الدبلوماسي".

إيرانحريق

أخبار ذات صلة

تحول مفاجئ.. حملة بايدن تختبر حظوظ نائبته لمنافسة ترامب
تحول مفاجئ.. حملة بايدن تختبر حظوظ نائبته لمنافسة ترامب
مقره الأردن.. "الناتو" ينشئ أول مكتب اتصال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
مقره الأردن.. "الناتو" ينشئ أول مكتب اتصال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
"واللا" يكشف عن 4 مرشحين لخلافة نتنياهو
"واللا" يكشف عن 4 مرشحين لخلافة نتنياهو
من اليمين واليسار.. ماكرون يواجه اتهامات بإنكار نتائج الانتخابات
من اليمين واليسار.. ماكرون يواجه اتهامات بإنكار نتائج الانتخابات
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC