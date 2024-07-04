أظهر استطلاع للرأي، الخميس، أن كير ستارمر سيكون رئيس الوزراء المقبل لبريطانيا مع توقع فوز حزب "العمال" بأغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية.

وتوقع الاستطلاع الذي نشرته نتائجه وكالة "رويترز"، تكبد حزب "المحافظين" بزعامة ريشي سوناك خسارة غير مسبوقة.

ويتجه حزب "العمال" للحصول على 410 مقاعد من أصل 650 مقعداً في البرلمان، وهو ما يشكل تحولاً مذهلاً مقارنة مع النتائج قبل 5 سنوات عندما عانى أسوأ أداء له منذ عام 1935.

ومن شأن النتيجة أن تمنح حزب العمال أغلبية بفارق 170 مقعداً، وتسدل الستار على عهد مضطرب بشكل متزايد بقيادة المحافظين استمر 14 عاماً.

وإذا ثبتت صحة نتائج استطلاعات الرأي، فإنها تمثل تحولاً مذهلاً لستارمر وحزب "العمال".

وقبل 3 سنوات فقط، قال منتقدون ومؤيدون إن الحزب يواجه أزمة وجودية بعدما بدا أنه ضل الطريق عقب هزيمته في 2019.

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي أشارت إلى عدم وجود حماس كبير لستارمر، يبدو أن رسالته البسيطة بأن "الوقت قد حان للتغيير" قد وجدت صدى لدى الناخبين.

ومع ذلك، فإن نتيجة حزب "العمال" المتوقعة لن تبلغ المستويات القياسية التي حققها الحزب في عهد توني بلير عامي 1997 و2001 عندما حصل الحزب على 418 و412 مقعدا على الترتيب.

ومن المتوقع أن يحصل حزب ريشي سوناك على 131 مقعداً فقط في أسوأ أداء انتخابي في تاريخه، وفق الاستطلاع.

وقال ستارمر على منصة "إكس": "إلى كل من قام بحملة لصالح حزب العمال في هذه الانتخابات، إلى كل من صوت لنا ووضع ثقته في حزب العمال الذي يشهد تغيراً، شكراً لكم".

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ويعاقب الناخبون حزب "المحافظين" بسبب أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم استقرار وتنافس داخلي امتدا لسنوات شهدت تولي 5 رؤساء وزراء مختلفين الحكومة منذ عام 2016 عندما صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وفق "رويترز".

ومن المتوقع أن يحصل حزب "الديمقراطيين الأحرار" المنتمي لتيار "الوسط" على 61 مقعداً، في حين من المتوقع أن ينال حزب "الإصلاح" اليميني برئاسة نايجل فاراج على 13 مقعداً فقط بعدما كان قد تعهد بتدمير حزب "المحافظين".

وتشير النتيجة الإجمالية إلى أن الرأي العام البريطاني المحبط وجّه دعمه إلى يسار الوسط على ما يبدو، على عكس ما حدث في فرنسا حيث حقق حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان مكاسب تاريخية في انتخابات الأحد الماضي.

ومن المتوقع أن يحصد "الحزب الوطني" الاسكتلندي المؤيد للاستقلال 10 مقاعد فقط، وهو أسوأ أداء له منذ عام 2010 بعد فترة من الاضطرابات أدت إلى استقالة زعيمين خلال ما يزيد قليلاً عن عام.

وفي الانتخابات الستة الأخيرة، جاءت نتائج استطلاع رأي واحد فقط خاطئة. وستظهر النتائج الرسمية خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال كيران بيدلي مدير الأبحاث في مؤسسة "إبسوس"، التي أجرت استطلاع رأي الناخبين بعد التصويت: "إذا كانت نتائج الاستطلاع صحيحة، فهذه هزيمة تاريخية لحزب المحافظين، أحد أكثر القوى مرونة التي شهدناها في التاريخ السياسي البريطاني".

وأضاف: "كان يبدو أن المحافظين سيبقون في السلطة لمدة 10 سنوات، لكن انهار كل شيء".