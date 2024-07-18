كشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أن صورًا لشخصيات سياسية عديدة وجدتها فرق التحقيق على هاتف توماس ماثيو كروكس، منفذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وأفاد المسؤولون الأمريكيون، لشبكة CNN أن سجل وتاريخ البحث (الذي أجراه كروكس على هاتفه) شمل تاريخ المؤتمر الوطني الديمقراطي والأحداث التي سيحضرها ترامب وكذلك صور للرئيس الأمريكي جو بايدن وترامب.

وقالت مصادر إنفاذ القانون المطلعة على التحقيق لـCNN إن هاتف مطلق النار يحتوي أيضًا على صور لزعماء الكونغرس، مثل زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، ورئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون.

وكانت هناك أيضًا صور لآخرين من مختلف ألوان الطيف السياسي، بما في ذلك رودي جولياني، محامي ترامب السابق الذي شارك في الجهود الرامية إلى قلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وفاني ويليس، المدعي العام لمقاطعة فولتون الذي يلاحق قضائيًّا ترامب وجولياني.

ويبدو أن جميع الصور تقريبًا قد تم تنزيلها من الإنترنت، ولم تكن مصحوبة بأي لغة أو رسائل تهديد متعلقة بأصحاب الصور.