اعتقلت الشرطة الأمريكية ما لا يقل عن 55 متظاهرًا في أعقاب اشتباكات عنيفة في شيكاغو في الليلة الثانية من المؤتمر الوطني الديمقراطي، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وذكر قائد شرطة شيكاغو لاري سنيلينغ، أن المعتقلين خارج القنصلية الإسرائيلية، على بعد نحو 3 كيلومترات من مركز يونايتد، حيث كان الديمقراطيون يجتمعون، "ظهروا بنية ارتكاب أعمال عنف وتخريب".

وأضاف في مؤتمر صحفي: "فعلنا كل ما في وسعنا لتهدئة هذا الموقف".

وبدأت المواجهات الشديدة بين المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والضباط بعد أن هاجم بعض المتظاهرين - كثير منهم يرتدون ملابس سوداء ووجوههم مغطاة - صفًّا من عناصر الشرطة الذين أغلقوا الطريق أمام المظاهرة.

وبعد تجاوزوهم ذلك الصف، تم القبض عليهم من قبل عناصر الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس مكافحة الشغب، ولم يسمحوا لهم بالتوجه نحو القنصلية.

وأوضح سنيلينغ أن المتظاهرين حضروا "للقتال مع الشرطة. لم نكن البادئين بالعنف، لكننا كنا نرد عليه".

وأشار إلى أن ما بين 55 و60 شخصًا اعتقلوا، وقال إن شخصين نقِلا إلى المستشفى كانا مصابين بجروح طفيفة، أحدهما بسبب آلام في الركبة والآخر مصاب بإصابة في الإصبع.

وقال إن شرطيين أصيبا، لكنهما رفضا الرعاية الطبية؛ لأنهما لم يرغبا في ترك زملائهما، مشيرًا إلى أن ثلاثة صحفيين كانوا من بين المعتقلين، لكنه لم يكن لديه تفاصيل عن التهم.

وشدد سنيلينغ على أن "الليلة الماضية كانت خطرًا على مدينتنا، وخطرًا على مواطنينا في هذه المدينة، وممتلكات سكاننا. ويتعين على شرطة شيكاغو حماية ذلك".

وشهدت القنصلية الإسرائيلية، العديد من المظاهرات منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وركزت الاحتجاجات خلال المؤتمر الوطني الديمقراطي إلى حد كبير على معارضة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.