ردّت إيران على دعوات الولايات المتحدة ودول أوروبية لها إلى "التراجع" عن تهديدها ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا تطلب "الإذن" من أحد للردّ على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان "إيران مصمّمة على الدفاع عن سيادتها ... ولا تطلب الإذن من أي كان لممارسة حقوقها المشروعة"، معتبرا أن الدعوة الغربية "تناقض مبادئ وأحكام القانون الدولي وتشكّل دعما علنيا وعمليا" لإسرائيل، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ونشرت الحكومة البريطانية، أمس الاثنين، بيانًا مشتركًا دعا من خلاله زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران وحلفاءها للإحجام عن شن هجمات على إسرائيل.

أخبار ذات علاقة أمريكا تطلب وساطة تركيا لإقناع إيران بتهدئة التوتر في الشرق الأوسط

ونبّهت الأطراف الثلاثة، في بيان نقلته رويترز، إلى أن الهجمات من شأنها أن تصعد التوتر وتعرض فرص التوصل لوقف لإطلاق النار وتحرير الرهائن للخطر.

وأضافت الدول أن القتال يجب أن يتوقف الآن وكذلك "يتعين الإفراج عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس".

وشدد البيان على أن السكان في قطاع غزة يحتاجون إلى "إيصال وتوزيع المساعدات بشكل عاجل ودون عراقيل".

ويتزامن ذلك مع تهديد إيران بشن هجوم واسع على إسرائيل انتقامًا لمقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.