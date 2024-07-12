تحرك ديمقراطي مرتقب.. مصير بايدن "على المحك" خلال أيام

نقلت شبكة "CBS NEWS" الأمريكية عن أربعة مصادر من الحزب الديمقراطي، أن العشرات من المشرعين الديمقراطيين سيقدمون خلال الـ48 ساعة القادمة، بيانات تدعو الرئيس جو بايدن رسمياً إلى الانسحاب من السباق الانتخابي.

وأشارت مصادر الشبكة إلى أنه "قد يصبح من غير المحتمل بحلول وقت ما من الأسبوع المقبل أن يستمر الرئيس في السباق".

وقالت الشبكة إن بعض البيانات مكتوبة مسبقاً.

ووصفت مصادر الشبكة المؤتمر الأخير لبايدن، الذي ارتكب فيه زلات جديدة، بأنه يتضمن "مخاطر عالية" ولا يمكن أن يعيد توجيه المسار المتوقع للأحداث.

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وبحسب الشبكة، فإن قيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب أبلغت الأعضاء أن عليهم "التعبير عن آرائهم".

وتوقع أحد المصادر المطلعة أن الأيام الثلاثة إلى الأربعة القادمة ستكون "قاسية"، وأنه الرئيس قريباً قد لا يكون مرشحاً.

وأشارت الشبكة إلى أن زعماء الكونغرس الديمقراطيين لن يحاولوا استبدال بايدن قسراً، لكن الدعوات العامة من القيادة من شأنها أن تزيد عدد معارضيه داخل الحزب.

وحتى الآن، أعلن 12 نائباً عن إبعاد بايدن.

وأشار أحد المصادر إلى أن أحد الأشياء القليلة التي يمكن أن تخترق فريق بايدن المنعزل وتقنع بايدن بإعادة النظر في ترشحه، هو الحجة القائلة بأن إرثه قد يشمل تشويه سمعة الحزب الديمقراطي وآفاقه الانتخابية.

وأشارت مصادر متعددة إلى أن الشخصين الوحيدين اللذين يمكنهما إيصال هذه الرسالة إليه بشكل فعال هما أخته فاليري أو زوجته جيل بايدن.