قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، خلال زيارة إلى كييف، الاثنين، إن التوغل الأوكراني المباغت عبر الحدود في منطقة كورسك الروسية "رائع وجريء"، وحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها.

وفي الوقت الذي تواجه فيه روسيا صعوبات في التصدي للتوغل الأوكراني الذي بدأ من سبعة أيام، قال القائد الأعلى الأوكراني إن كييف تسيطر على ألف كيلومتر مربع في منطقة كورسك، وفقا لما نقلته رويترز.

وأدلى جراهام بهذه التصريحات خلال زيارة إلى كييف برفقة السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.

وقال للصحفيين: "رأيي في التوغل أنه جريء ورائع وجميل. استمروا على هذا النهج".

وأضاف: "أهم شيء للإدارة (الأمريكية)... أعطوهم (لأوكرانيا) الأسلحة التي يحتاجونها للفوز في الحرب".

وخلال الاجتماع مع وفد مجلس الشيوخ، وجه الرئيس فولوديمير زيلينسكي الشكر للولايات المتحدة على دعمها لبلاده.

وقال في وقت لاحق في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "ناقشنا الأمور المطلوبة بالضبط لإنهاء هذه الحرب بشكل عادل، من بينها حاجتنا إلى استخدام أسلحة بعيدة المدى".