استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، سفير ألمانيا لدى طهران، للاحتجاج على حظر بلاده منظمة المركز الإسلامي في هامبورغ، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت اليوم الأربعاء أنها حظرت نشاط المنظمة ومؤسساتها الفرعية.

وذكرت الوزارة الألمانية، في بيان، أن المنظمة عملت كممثل مباشر للمرشد الأعلى الإيراني، وسعت إلى حدوث ثورة إسلامية في ألمانيا من شأنها أن تؤدي إلى نظام حكم ديني.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المركز الإسلامي في هامبورغ عبر الهاتف، صباح اليوم الأربعاء، كما لم يكن موقعه الإلكتروني متاحًا للجمهور.