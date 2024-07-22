لم يكن اختيار المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب للسيناتور جي دي فانس نائبًا له قرارًا اعتباطيًّا، بل هو اختيار مدروس يعكس عقيدة الجمهوريين وإيمانهم بالحلم الأمريكي الذي يجسده فانس، على أكمل وجه.

وهذا يتجلى بوضوح في الشريط السينمائي "مرثية ريفية" (Hillbilly Elegy) الذي أنتج في العام 2020، وتولى إخراجه رون هاوارد، واستند إلى مذكرات جي. دي. فانس التي كانت صدرت العام 2016 تحت عنوان "مرثية ريفية: مذكرات عائلة وثقافة في أزمة".

واللافت أن فانس نشر المذكرات بعد ضغط من إيمي تشوا، أستاذته في القانون بجامعة ييل المرموقة، ولم يدر في خلده أن مذكراته ستحظى بكل هذه الشهرة، وستتحول إلى فيلم، وستكون تعبيرًا عن "الحلم الأمريكي" وهو "يسير على قدمين".

مكاشفة

ما يميز هذه المذكرات، وتاليًا الفيلم، هو لغة البوح والمكاشفة الجريئة التي يتحدث بها فانس عن نشأته المتواضعة في بيئة فقيرة، دون أن يسعى لتجميل ماضيه.

لكنه ووسط هذه البيئة الفوضوية كافح، واجتهد حتى استطاع أن يتخرج في أعرق الجامعات الأمريكية، وأن يتبوأ أرفع المناصب (حاليًّا عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو)، وصولًا إلى اختيار ترامب كنائب له.

ولد فانس عام 1084 في بلدة ميدلتاون بولاية أوهايو، لأم تركها زوجها مبكرًا، وتزوجت 4 مرات وتعاطت المخدرات، إذ يسرد فانس جانبًا من سنوات طفولته في هذه المدينة الصناعية الصغيرة كاشفًا عن تاريخ عائلي مضطرب.

يقول فانس في مذكراته: "أتعاطف مع الملايين من الأمريكيين البيض من الطبقة العاملة من أصل اسكتلندي أيرلندي، والذين لا يحملون شهادات جامعية.. بالنسبة لهؤلاء الناس، الفقر هو التقليد العائلي".

ويضيف فانس أن أسلاف هؤلاء الأمريكيين "كانوا عمالًا باليومية في اقتصاد العبيد الجنوبي، ثم مزارعين، وعمال مناجم الفحم، وعمال الميكانيكا والمطاحن لاحقًا. يطلق عليهم (هيلبيلي Hillbilly)، أو (ريدنيك Redneck)، أو (وايت تراش White trash). أنا أسميهم الجيران والأصدقاء والعائلة".

وعلى هذا النحو من المكاشفة يمضي فانس في وصف جذوره العائلية المتواضعة وبيئته الفقيرة التي كانت غارقة كذلك في العنف العائلي والإهمال والإدمان على المخدرات والكحول، فمصطلح (هيلبيلي Hillbilly) الوارد في عنوان الكتاب والفيلم يشير إلى سكان التلال في تلك المناطق في أوهايو، وهو تعبير مهين غالبًا.

وتجربة أسرة فانس هي نموذج يعبر عن سكان مناطق واسعة في ولاية كنتاكي في أحضان سلسلة جبال الأبالاش وما يعرف بمنطقة "حزام الصدأ" الذي يبدأ من نيويورك إلى الغرب، ويمر عبر ولايات بنسلفانيا وويست فرجينيا وأوهايو وإنديانا ومناطق في ولاية ميشيغان، وشمال إلينوي وشرق ولاية ويسكونسن.

وعانت هذه المناطق، جراء العولمة، من التدهور الاقتصادي بعد أن كانت مركز الصناعات الأمريكية، اذ اغلقت الكثير من المصانع، وباتت الحياة فيها بائسة على عكس ما يراه العالم في مدن مرفهة مثل نيويورك ولوس أنجلوس وواشنطن.

ويظهر الفيلم كذلك انضمام فانس إلى مشاة البحرية الأمريكية ومشاركته في حرب العراق، دون أن يتوقف الفيلم كثيرًا عند هذه الجزئية.

فقدان الجدة

المؤثر في الفيلم هو وفاة جدته، فالنسبة لفانس كان الأمر أكثر من مجرد فقدان للجدة؛ نظرًا للعلاقة الخاصة التي جمعت بينهما، فالجدة كانت الوحيدة التي دعمته وجعلته يعتقد أنه يستطيع فعل أي شيء، فشخصية الجدة كانت تظهر مزيجًا من العاطفة والحنان العاصف والمسؤولية، ورغم بعض علامات الاستهتار، فإنها كانت حريصة على الدوام حيال ما ينبغي أن يكون عليه حفيدها فانس.

وبسبب دعم الجدة استجمع فانس شجاعته للالتحاق بجامعة ييل العريقة في الولايات المتحدة، وتلك كانت الانعطافة الكبرى في حياة الشاب، والتي فتحت أمامه فرصًا واسعة.

بهذا المعنى، فإن الفيلم يروي قصة صعود فانس بوصفه نموذجًا للقيم التي يؤمن بها الجمهوريون، حيث ثمة مجال للترقي والتفوق عبر الكفاح والمثابرة، في مقابل عالم انحلّت فيه القيم، وأصبح كل شيء فيه مائعًا، كما يحلو لأنصار ترامب ترداده حين يصفون عقيدة خصومهم الديمقراطيين.

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وهذه الحدوتة الواردة في الفيلم هي بالضبط حكاية "الحلم الأمريكي"، ففي بلاد العم سام، ووفقًا لقناعات الجمهوريين، ثمة دائمًا مساحة للأمل وتحقيق النجاح، مهما كانت الظروف محبطة وقاتمة، ولعل حكاية فانس هي التعبير الأمثل عن هذه القناعة.

من هنا، اعتبر اختيار ترامب لفانس بمثابة دعاية لحملته الانتخابية في سباقه نحو البيت الأبيض.

وارتفعت نسب المشاهدة للفيلم على منصة نتفليكس إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وارتفعت كذلك نسب مبيعات المذكرات التي يستند إليها الفيلم الذي يعكس في الكثير من مشاهده قناعات وأيديولوجية الجمهوريين.