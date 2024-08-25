قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن مجلس الوزراء وافق، اليوم الأحد، على زيادة في ميزانية الدولة لعام 2024 قدرها 3.4 مليار شيكل (923 مليون دولار) لتقديم مساعدات للإسرائيليين النازحين، وفق رويترز.

وانتقل عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال للإقامة في فنادق في أعقاب الهجمات الصاروخية اليومية التي يشنها حزب الله من لبنان، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

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ويشمل قرار زيادة الميزانية أيضا سكان البلدات المتاخمة لقطاع غزة، التي يسميها مجلس الوزراء الإسرائيلي "مناطق الصراع".

وقالت وزارة المالية إن 525 مليون شيكل من إجمالي الميزانية عادت إلى خزائن الدولة بعد تخفيضات سابقة في الإنفاق، في حين سيتم تخصيص 200 مليون شيكل أخرى لتمويل قوات الاحتياط في الجيش.