قالت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية في إيران، اليوم الأحد، إن محمد جواد ظريف الذي عينه الرئيس مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي في منصب مساعده للشؤون الإستراتيجية قدم استقالته من الحكومة.

ونقلت عن مصادرها أن "ظريف وضع استقالته على مكتب الرئيس"، مضيفة "يبدو أنها على خلفية تعرضه لضغوط وانتقادات شديدة؛ بسبب قائمة الوزراء المرشحين الذين قدموا لبزشكيان".

وأضافت الصحيفة "لا ينبغي تجاهل احتجاجات بعض الناشطين الإصلاحيين، من محمد فاضلي إلى سعيد شريعتي وآذر منصوري، في عملية تشكيل الحكومة واختيار الوزراء في الأيام الأخيرة".

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وتابعت "رسالة الليلة الماضية من جبهة الإصلاح هي دليل آخر على الادعاء بأن العلاقة بين الإصلاحيين وبزشكيان قد توترت فعلًا".

وقد شن الناشط والنائب الإصلاحي السابق محمود صادقي هجومًا على بزشكيان على خلفية تقديمه اليوم الأحد قائمة المرشحين.

وكتب صادقي عبر منصة "إكس"، "الانتقادات الموجهة إلى ترتيب أعضاء مجلس الوزراء، هي تتعارض مع توجهات الرئيس بزشكيان ووعوده، وعلى عكس الانتقادات التي تحمل طابع الحصص، تتماشى مع نهج الرئيس في الرقابة الشعبية، وليس فقط لا تضعفه، بل تقلل أيضًا من قدرته على المساومة".

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ومنذ انتخاب بزشكيان رئيسًا للجمهورية في إيران مطلع يوليو/ تموز الماضي، شكل ظريف وهو وزير الخارجية الأسبق في حكومة حسن روحاني، مجلسًا أسماه "مجلس قيادة الحكومة الانتقالية الجديدة"، الهدف منه اختيار المرشحين لشغل المناصب الوزارية في حكومة بزشكيان.

فيما هاجم بعض الإصلاحيين الذين يعارضون توجهات حكومة حسن روحاني، وقال إنها "حكومة حسن روحاني الثانية، التي تراجعت شعبيتها بين الناس بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي عام 2018)".

وقال الناشط الإصلاحي أبو الفضل دلاوري "أتمنى أن تهتم حكومة مسعود بزشكيان ونوابه ومستشاريه بتجنب تكرار تلك التجربة التاريخية المريرة؛ لأن التشكيل الحالية تبين أنه تشبه إلى حد حكومة حسن روحاني الثانية".