توفي الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو ترونغ الذي يُعد الزعيم الأعلى في البلاد، الجمعة عن عمر ناهز 80 عاما، حسبما أعلن حزبه في بيان نقلته وكالة "فرانس برس".

وجاء في البيان أن ترونغ الذي قاد الحزب منذ عام 2011، توفي في مستشفى عسكري في هانوي "بسبب تقدمه في السن ومعاناته مرضا شديدا".

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن مرض ترونغ، وقال الحزب إنه سيدلي في وقت لاحق "ببيان خاص حول تنظيم الجنازة على المستوى الوطني".

ترونغ هو أول أمين عام للحزب يتوفى في منصبه منذ وفاة لي دوان في عام 1986.

كما أنه أول زعيم يتولى 3 ولايات متتالية على رأس الحزب، بعد تحرير الاقتصاد في عام 1986.

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن ترونغ بأنه "بطل العلاقات العميقة" بين الشعبين الأميركي والفيتنامي، وقال إن كلا البلدين أصبحا أكثر أمانا بفضل الصداقة الثنائية التي عززها الزعيم الراحل.

أخبار ذات علاقة "موسكو ما زالت هنا".. رسالة بوتين من جولته بكوريا الشمالية وفيتنام

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بترونغ ووصفه بأنه "صديق حقيقي" لروسيا.

وبعث الحزب الشيوعي الصيني رسالة تعزية إلى نظيره الفيتنامي، في حين بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون برسالة مماثلة، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية في البلدين.

وكانت الحالة الصحية السيئة لترونغ قد أثارت تكهنات واسعة النطاق بأنه لن يتمكن من البقاء في السلطة حتى مؤتمر الحزب عام 2026، والذي كان يُتوقع أن يعين خلفًا له.