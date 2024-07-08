طهران: مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بانتظار حكومة بزشكيان

ربط المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين، إحياء المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي مع القوى الغربية ومن بينها الولايات المتحدة، بتشكيل حكومة الرئيس المنتخب الإصلاحي مسعود بزشكيان.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "الموقف حول مفاوضات إحياء الاتفاق النووي يحتاج إلى انتظار الحكومة الجديدة في إيران"، مؤكدا بأن "قنوات الحوار الدبلوماسي غير المباشر مع حكومة الولايات المتحدة مفتوحة".

وأضاف قائلا: "سيُعْلَن عن تفاصيل تبادل الرسائل والمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة كلما لزم الأمر، ونحن في وضع جيد في المفاوضات الدبلوماسية المقبلة لرفع العقوبات، ومن المؤكد أن الحكومة المقبلة ستستفيد من هذه الإنجازات".

وكان مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني المنتخب، رفع شعار إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الغرب، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتواجه إيران عقوبات غربية صارمة منذ الانسحاب من الاتفاق النووي، فيما تملصت طهران من التزاماتها النووية، الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي تجاه الأنشطة النووية.

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كما نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ما يجري تداوله عن إيقاف روسيا عضوية إيران في منظمة بريكس، وقال: "أنفي بشدة هذه المعلومات".