أثار الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون تفاعلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمة "سخر" فيها من عمر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، والذي يبلغ 78 عاما.

وفي كلمة لكلينتون في اليوم الثالث من مؤتمر الحزب الديمقراطي قال الرئيس الأسبق "منذ يومين بلغت الثامنة والسبعين من عمري، أنا أكبر رجل في عائلتي المكونة من أربعة أجيال، لكنني ما زلت أصغر من دونالد ترامب".

وكلينتون أصغر من ترامب بأشهر قليلة فقط، إذ بلغ ترامب سن الـ78 عاما في يونيو من هذا العام.

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ويُذكر أنه إذا فاز ترامب في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر المقبل، فسيكون أكبر رئيس سنًا عند أداء اليمين بعمر 78 عامًا و219 يومًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق للرئيس جو بايدن البالغ 78 عامًا و61 يومًا يوم بدء مهامه رئيسا للولايات المتحدة.

وكان الحزب الجمهوري الذي رشح ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة بنى إستراتيجيته لمهاجمة خصمه الديمقراطي على عامل تقدم الرئيس الحالي جو بايدن في السن وعدم قدرته على خوض السباق الانتخابي.

ودفعت هذه الإستراتيجية إلى ممارسة ضغوط واسعة على بايدن أدت في النهاية إلى إعلان انسحابه من السباق وترشيح نائبته كامالا هاريس لخوض الانتخابات في مواجهة ترامب.