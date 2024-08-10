أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، لأول مرة، بشنّ القوات الأوكرانية عملية في منطقة كورسك الروسية، وذلك بعد أن التزم الصمت في السابق إزاء هذه العملية.

وقال إنها تأتي ضمن مساعي كييف لاستعادة العدالة بعد بدء الحرب الروسية على بلاده في عام 2022، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت روسيا إن قوات أوكرانية توغلت في منطقة كورسك يوم الثلاثاء الماضي، واعترف مدونون عسكريون روس بأن هذه القوات حققت بعض التقدم، لكنهم أشاروا إلى أن الوضع استقر بعد ذلك.

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وقال في خطابه المسائي المصور، إنه ناقش العملية مع قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، مشيرًا إلى أن هذا يتزامن مع معارك تخوضها القوات على الجبهة الشرقية.

وأضاف زيلينسكي: "تلقيت اليوم عدة تقارير من القائد سيرسكي بخصوص خطوط المواجهة وإجراءاتنا لنقل الحرب إلى أراضي المعتدي".

وتابع قائلًا: "إنني ممتن لكل وحدة من وحدات قوات الدفاع. أوكرانيا تثبت أنها قادرة بالفعل على استعادة العدالة وممارسة الضغط اللازم على المعتدي".