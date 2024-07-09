خيبة "التشريعية" تطيح بالمدير العام لحزب التجمع الوطني الفرنسي

أعلن المدير العام لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا جيل بينيل، استقالته، بعد فشل الحزب في الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقدم جيل بينيل، المدير العام لحزب التجمع الوطني، استقالته بحسب ما أكدته وسائل إعلام فرنسية اليوم. وكان بينيل مسؤولاً بشكل خاص عن تجنيد المرشحين للانتخابات التشريعية.

وقال موقع "ويست فرانس" الإخباري إنه يمكن تفسير هذه الاستقالة بفشل "خطة ماتينيون" التي أشرف عليها جيل بينيل، وتهدف هذه الخطة إلى تمكين تعيين 577 مرشحا موثوقا بهم للانتخابات التشريعية التي جرت جولتها الثانية، الأحد الماضي.

وأكد هذه الاستقالة عضو البرلمان الأوروبي فيليب أوليفييه، وهو نفسه عضو في المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني.

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وقال فيليب أوليفييه: "كان من المخطط له أن يستسلم". ووفقا لأوليفييه فإن "جوردان سيعلن عن إعادة تنظيم عامة للحزب، وكان الأمر منتظرا مهما حدث في الانتخابات، وستكون هناك تعديلات ستأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التي تمت ملاحظتها" بحسب تعبيره.

وكان عضو البرلمان الأوروبي المنتخب حديثا جيل بينيل قد احتل المركز الخامس عشر في قائمة حزب التجمع الوطني بقيادة جوردان بارديلا في يونيو الماضي.

وبدأ بينيل حياته السياسية، حيث قام بحملات انتخابية مع حزب القوى الجديدة (المنافس الراديكالي للجبهة الوطنية سابقا) في كلية روان، في أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

وفي عام 1987، انضم إلى الجبهة الوطنية، التسمية الأولى للحزب اليميني المتطرف، وأصبح مستشارًا بلديًا في روان (1989-2001)، ومستشارًا إقليميًا في هوت نورماندي (1992-2004)، وقاد الحملات الرئاسية محليًا في عامي 1988 و1995.