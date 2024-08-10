نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين أن موسكو فرضت إجراءات لمكافحة الإرهاب في وقت مبكر اليوم السبت في 3 مناطق حدودية مع أوكرانيا. حسب وكالة "رويترز".

ونسبت الوكالات إلى حكام المناطق أن الإجراءات ستطبق على مناطق: بيلغورود وبريانسك، وكورسك، حيث تتصدى القوات الروسية لتوغل أوكراني هو الأكبر منذ بدء الحرب عام 2022.

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وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الإجراءات تشمل احتمال القيام بعمليات نزوح للسكان وفرض قيود على التنقل في مناطق محددة وتعزيز الأمن حول المواقع الحساسة والتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الاتصالات.