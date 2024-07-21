يؤثّر انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر أيضا على حملة خصمه الجمهوري دونالد ترامب الذي يعتبره هدفه الديمقراطي المفضل.

لعدة أشهر، ركز دونالد ترامب وحلفاؤه على المخاوف بشأن صحة الرئيس المنتهية ولايته والبالغ 81 عاما، وشاركوا مقاطع فيديو لكل تلعثم وخطأ، وتعثّر في تصريحاته.

وقال المرشح الجمهوري على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال" بعيد إعلان الانسحاب "جو بايدن لم يكن مؤهلا لأن يكون مرشحا للرئاسة، وبالتأكيد ليس مناسبا للخدمة". لكن على الجمهوري، الذي نجا من محاولة اغتيال، أن يقوم بتحول إستراتيجي.

"نبأ سيئ لترامب"

يعتبر هنري أولسن من مركز "إثيكس أند بابلك بوليسي" المحافظ في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "هذا نبأ سيئ لترامب".

ويشير المحلل السياسي إلى أنه قبل الإعلان عن انسحاب بايدن كان الأخير "يحظى بأدنى مستوى من الموافقة على الإطلاق تم تسجيله في استطلاعات الرأي لولاية أولى وسنّه عائق لا يمكن تجاوزه".

ويضيف "من الأفضل لترامب أن يخوض الانتخابات ضده بدلا من أي منافس محتمل آخر".

وإذا كانت حملة الجمهوريين قد قللت حتى الآن من فرص مثل هذا الانسحاب، فقد عمل مسؤولوها مؤخرا خلف الكواليس على أفضل أساليب مهاجمة المرشح الديمقراطي البديل: نائبة الرئيس كامالا هاريس.

"هاريس ستكون أسوأ"

من المتوقع أن تدخل السيناتور السابقة عن ولاية كاليفورنيا البالغة 59 عاما، والتي أصبحت أول امرأة وكذلك أول شخص أسود وآسيوي يتولى منصب نائب الرئيس، في منافسة مع شخصيات أخرى من الحزب الديمقراطي على بطاقة الترشح.

انتقد فريق حملة دونالد ترامب الأحد هاريس، بعد أن دعمها بايدن للترشح عن الحزب الديمقراطي، قائلا إنها ستكون "أسوأ" من الرئيس المنتهية ولايته.

وقالت الحملة في بيان "ستكون هاريس أسوأ بالنسبة لشعبنا من جو بايدن. لقد كانت هاريس عامل التمكين الرئيسي لجو الفاسد طوال هذا الوقت. إنهما يملكان سجلات بعضهما البعض، ولا يوجد اختلاف بين الاثنين".

أما نائبة الرئيس، فقد أشادت بالقرار "الوطني" الذي اتخذه بايدن بعدم الترشح.

وأضافت هاريس في بيان "يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيّتي هي كسب هذا الترشيح والفوز به.... سأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي - وتوحيد أمتنا - لهزيمة دونالد ترامب".

لا تغيير في الجوهر

وقال دونالد ترامب مؤخرا "سأترشح وأقوم بحملة، سواء كانت ضده أو ضد أي شخص آخر"، في إشارة إلى استطلاعات الرأي التي منحته أيضا أفضيلة ضد العديد من الديمقراطيين الآخرين.

وقال جيسون ميلر، أحد أقرب مستشاري المرشح الجمهوري، لوكالة "فرانس برس" خلال المؤتمر في ميلووكي، إن الحملة "لن تتغير بشكل جوهري".

وأضاف "سواء كان جو بايدن أو كامالا هاريس أو أي ديمقراطي يساري متطرف آخر، فإنهم جميعا مسؤولون عن تدمير اقتصادنا وانهيار حدودنا".

لقد أظهر الناخبون في استطلاعات الرأي منذ أشهر رغبتهم في أن يمثلهم مرشح أصغر سنا. وبالتالي فإن اختيار حاكم ديمقراطي شاب، من ولاية رئيسية، يمكن أن يمثل تهديدا للمرشح الجمهوري الذي سيبلغ 82 عاما في نهاية فترة ولاية ثانية محتملة.

ومن المحتمل أن يشكل ترشيح كامالا هاريس خطرا أيضا؛ لأنها قد تجتذب المزيد من الناخبات اللاتي يصوتن تاريخيا أكثر من الرجال.

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ثقافتان متناقضتان

ومن شأن ترشيحها أيضا أن يمنح الديمقراطيين فرصة لإعادة تعريف هذه الحملة الرئاسية، في مؤتمر الحزب في آب/أغسطس، باعتبارها صراعا بين ثقافتين متناقضتين.

في حال حصولها على بطاقة الترشح، ستواجه المدعية العام السابقة أول رئيس يُدان في محاكمة جنائية في تاريخ الولايات المتحدة، وما زال ملاحقا في قضايا أخرى.

إضافة إلى ذلك، جسّدت كامالا هاريس الدفاع عن حقّ الإجهاض في إدارة بايدن، وهو موضوع مثير للجدل تضرر منه الحزب الجمهوري سابقا في صناديق الاقتراع.

وقد أظهر استطلاع حديث للرأي أن كامالا هاريس ستحقق نتائج أفضل من جو بايدن ضد دونالد ترامب في ميشيغان وبنسلفانيا، وهما ولايتان يمكن أن تحسما الانتخابات.

لكن نائبة الرئيس تشغل المنصب، ما يعني أن دونالد ترامب سيكون قادرا على مهاجمتها على نفس سجل جو بايدن، وخاصة في ما يتعلق بمسألة الهجرة.

وقد تم طرح أسماء العديد من النجوم الصاعدين في الحزب الديموقراطي كبدائل لهاريس، ومن بينهم حكام الولايات جوش شابيرو (بنسلفانيا) وغريتشين ويتمير (ميشيغان)، وغافين نيوسوم (كاليفورنيا).

الثابت أنه أيا يكن مرشح الحزب الديمقراطي، فإنه لن ينجو من هجمات الملياردير الشرسة.