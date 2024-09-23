بزشكيان: إيران "ضحية" للإرهاب ونريد عالما خاليا من السلاح النووي "دون شروط"

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الإثنين، أن بلاده وقعت "ضحية للإرهاب"، وقال "باعتبارنا ضحية للإرهاب، فقد كنا دائما روادا في مكافحة هذه الظاهرة الشريرة"، مشيرا إلى أن طهران تريد عالما خاليا من الأسلحة النووية دون أي شروط مسبقة.

واعتبر بزشكيان في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن "نهاية الاحتلال ونهاية الفصل العنصري في فلسطين والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة شروط مسبقة للتنمية والسلام العالمي".

وأضاف "مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية تتطلب التعاون والتفاعل المبني على العدل والصدق، والعقوبات الأحادية ستوقف تحقيق التنمية المستدامة".

وطالب الرئيس الإيراني بإصلاحات فورية في هيكل الإدارة والمؤسسات المالية الدولية، من أجل إشراك البلدان النامية في هيكل صنع القرار.

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واعتبر بزشكيان بلاده بأنها "ضحية للإرهاب"، وقال "باعتبارنا ضحية للإرهاب، فقد كنا دائما روادا في مكافحة هذه الظاهرة الشريرة، ونحن على استعداد للتعاون مع الدول التي تسعى إلى مكافحة الإرهاب بشكل حقيقي".

وأضاف "وفي عالم يُقتل فيه المدنيون بوحشية في غزة، ويدمر إرهاب الدولة الأعمى الأطفال والنساء، وتحظى الإبادة والإرهاب بالدعم، فلن تتمكن أي وثيقة من ضمان السلام والتنمية".