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ناقلة نفط احتجزتها إيران قبل عام تتجه إلى المياه الدولية

ناقلة نفط احتجزتها إيران قبل عام تتجه إلى المياه الدولية
السفينة أدفانتدج سويت
وكالات
وكالات
11 يوليو 2024، 6:27 م

 أظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال واحتجزتها إيران قبل أكثر من عام تتجه إلى المياه الدولية.

واعتلى الجيش الإيراني السفينة أدفانتدج سويت المستأجرة من شركة شيفرون في خليج عمان في أبريل/ نيسان 2023 بعد مزاعم عن اصطدامها بقارب إيراني.

ولم يصدر بعد تعليق من شركة شيفرون أو مسؤولين إيرانيين اليوم الخميس بشأن ما إذا كانت السفينة قد تم إطلاق سراحها أو أي مناقشات جرت بشأنها.

ويتزامن تحرك أدفانتدج سويت على ما يبدو مع انتهاء قضية بالمحكمة ربطت وسائل إعلام حكومية إيرانية بينها وبين الناقلة.

وفي مارس/ آذار من هذا العام، أصدرت محكمة إيرانية حكما لصالح مرضى رفعوا دعاوى قضائية على الحكومة الأمريكية؛ بسبب العقوبات التي قالوا إنها تمنع إيران من استيراد أدوية لعلاج مرض جلدي نادر، مما تسبب في حدوث وفيات ومعاناة.

وبعد صدور الحكم، قالت السلطات الإيرانية إنها ستفرغ من الناقلة نفطا خاما قيمته 50 مليون دولار تقريبا، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

ولم يحدد التقرير ما إذا كان نفط الناقلة سيستخدم في تقديم تعويضات للمرضى.

وقالت وكالة الميزان للأنباء المختصة بالشؤون القضائية في إيران إن محكمة إيرانية أصدرت اليوم الخميس حكما نهائيا في القضية، وأمرت الحكومة والمسؤولين الأمريكيين بدفع 6.8 مليار دولار بسبب العقوبات.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية دعت في مارس/ آذار إلى الإفراج الفوري عن الناقلة.

إيرانأمريكا

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