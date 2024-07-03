باكستان.. مقتل 5 بينهم عضو سابق في مجلس الشيوخ بانفجار قنبلة

أدى انفجار قنبلة شمال باكستان، الأربعاء، إلى مقتل خمسة أشخاص، بينهم عضو سابق في مجلس الشيوخ، وفق ما ذكرت الشرطة الباكستانية.

وذكر بخت منير، المسؤول في الشرطة، أن هداية الله، العضو السابق في مجلس الشيوخ، كان يقوم بحملته الانتخابية في منطقة باجور القبلية على الحدود مع أفغانستان عندما انفجرت قنبلة يتم التحكم فيها عن بُعد في سيارته.

وقال أنور حق، وهو مسؤول حكومي آخر، إنها كانت عبوة ناسفة بدائية الصنع.

ونفت حركة طالبان الباكستانية تورطها في الهجوم.

وباجور واحدة من عدة مناطق قبلية على الحدود مع أفغانستان ينعدم فيها القانون، وتعد منذ فترة طويلة ملاذا آمنا للمتطرفين الذين ينشطون على جانبي الحدود.

وقال مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف، في بيان، إن شريف أدان الهجوم.