قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها سيطرت على قرية فيسيلي قرب بوكروفسك في شرق أوكرانيا، الواقعة في طريق مهم تستخدمه كييف لتوصيل إمداداتها.

وتقع بوكروفسك، مركز النقل الذي كان عدد سكانه قبل الحرب 61 ألف نسمة، على طريق إمداد مهم ورئيسي إلى بلدات أخرى، وهي تحت سيطرة الحكومة الأوكرانية مثل تشاسيف يار، وكوستيانتينيفكا.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني، إن القوات الروسية تشن أعنف هجماتها قرب مدينة بوكروفسك الاستراتيجية شرقي البلاد، مما يهدد طريقا رئيسيا تستخدمه كييف لتوصيل إمدادات إلى القوات التي تسعى للتصدي للقوات الروسية.

أخبار ذات علاقة روسيا: إسقاط 7 صواريخ أوكرانية في أجواء كورسك

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الطوارئ الروسية، حالة الطوارئ الاتحادية في منطقة كورسك، اليوم الجمعة، بعد توغل أوكراني كبير هذا الأسبوع.

وقال المسؤول في منطقة كورسك الروسية، إيغور كوربونكوف، في منشور على "تيليغرام"، اليوم الجمعة، إن القتال مستمر على بعد "عشرات الكيلومترات" من بلدة كورتشاتوف في جنوب روسيا، إذ توجد محطة كورسك النووية.

وأظهر مقطع مصور منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم قافلة من الشاحنات العسكرية الروسية المحترقة على طريق بمنطقة كورسك جنوبي روسيا حيث نفذت القوات الأوكرانية توغلا كبيرا هذا الأسبوع. وبدا أن بعض الشاحنات تحتوي على جثث.

واخترقت قوات أوكرانية الحدود، يوم الثلاثاء، في هجوم مضاد مفاجئ، بعد أشهر من التقدم الروسي التدريجي في شرق أوكرانيا، في إطار الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام تقريبا منذ بدأت روسيا غزو جارتها.