قال متحدث باسم رئيس البرلمان الإيراني، الأحد، إن الرئيس مسعود بزشكيان رشح عباس عراقجي وزيراً للخارجية، فيما طرح محسن باكنزاد وزيراً للنفط.

يشار إلى أن عراقجي انضم إلى وزارة الخارجية الإيرانية عام 1989، وشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية من 2017 إلى 2021، وكان كبير المفاوضين الإيرانيين النوويين في محادثات مع مجموعة 5+1.

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وأمس السبت، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مرسومًا جمهوريًا أبقى بموجبه محمد إسلامي رئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأضاف بزشكيان في مرسومه الذي نقلته وسائل إعلام رسمية، "نظرًا إلى خبراتك الإدارية القيمة، أُعينك نائبًا للرئيس ورئيسًا لمنظمة الطاقة الذرية".