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كانت ديمقراطية قبل ارتباطهما.. من هي زوجة فانس التي خطفت الأضواء؟ (صور)

كانت ديمقراطية قبل ارتباطهما.. من هي زوجة فانس التي خطفت الأضواء؟ (صور)
أوشا تشيلوكوري زوجهاالمصدر: غيتي
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 2:18 ص

سلطت وسائل الإعلام، الأضواء على أوشا تشيلوكوري، زوجة جيمس ديفيد فانس، بعد ترشيحه لمنصب نائب المرشح الرئاسي دونالد ترامب.

نشأت تشيلوكوري في سان دييغو، بولاية كاليفورنيا، وهي من المهاجرين الهنود، حصلت على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة "ييل" ودرجة الماجستير في الفلسفة من جامعة "كامبريدج"، حسب موقع "أكسيوس".

عملت كاتبة لدى رئيس المحكمة العليا جون جي روبرتس جونيور، وقاضي المحكمة العليا بريت كافانو، عندما كان قاضياً في محكمة الاستئناف، ومن 2015 إلى 2017، عملت بشركة المحاماة Munger, Tolles & Olson  في كاليفورنيا.

عادت إلى الشركة في 2019 وتعمل على "الدعاوى المدنية المعقدة"، حسب ملف تعريف الشركة الخاص بها، كذلك عملت في قضايا تخص جامعة كاليفورنيا وشركة "والت ديزني".

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كانت تشيلوكوري، ديمقراطية مسجلة حتى 2014 على الأقل، وفقاً لصحيفة "التايمز"، التقت بزوجها فانس عندما كانا طالبين في كلية الحقوق بجامعة ييل. وتزوجا في 2014 ولديهما 3 أطفال.

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دونالد ترامبكاليفورنياكامبريدج|

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