ظهر زعيم الشيشان، رمضان قديروف، وهو يقود سيارة "تسلا سايبرترك" مزودة بمدفع رشاش.

ونشر قديروف، اليوم السبت، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة "تيلغرام"، وهو يقود السيارة المزودة بمدفع رشاش، كاشفًا عن خططه لإرسال السيارة إلى منطقة النزاع في أوكرانيا.

وشكر قاديروف الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، واصفًا الأخير بأنه "أعظم عبقري في العصر الحديث"، كما دعاه إلى زيارة الشيشان.

وأعرب قاديروف، ساخرًا، عن أمله في أن تُسهم منتجات "تسلا" المستقبلية في "إنهاء العملية العسكرية الخاصة" في وأكرانيا.

ويُعتبر قديروف، الذي يحكم الشيشان منذ 17 عامًا، أحد أبرز داعمي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتدعم قواته القوات الروسية منذُ بدء الحرب الروسية الأوكرانية منذُ شهر شباط/ فبراير من عام 2022.

وطرحت "تسلا" شاحنة "سايبرترك" في عام 2019، ودخلت حيز الإنتاج العام الماضي.