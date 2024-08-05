تستعد ألمانيا لإجلاء رعاياها من لبنان، وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، اليوم الاثنين.

وتأتي الخطوة الألمانية وسط مخاوف من تصاعد الصراع بين إسرائيل من جانب، وإيران وميليشيا حزب الله المتحالفة مع طهران من جانب آخر، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقالت المجلة، من دون كشف مصادرها، إن القوات الجوية الألمانية تجهز أسطولا صغيرا من طائرات النقل (إيه400إم) لنقل الرعايا من بيروت إلى قبرص.

أخبار ذات علاقة وسط ترقب لرد إيران على إسرائيل.. تزايد الدعوات لمغادرة لبنان

وتتزامن الخطوة الألمانية مع دعوات دول عدة لرعاياها بمغادرة لبنان وإسرائيل؛ خشية تفجر الأوضاع مع تهديد إيران وحزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأسبوع الماضي.

ويوم أمس الأحد، حثت المملكة العربية السعودية رعاياها في لبنان على مغادرة البلاد فورًا.