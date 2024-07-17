هل ينجح نتنياهو في إعادة الدفء إلى علاقته مع ترامب؟

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإصلاح العلاقات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وبحسب الموقع، فإنه "رغم قلق مساعدي نتنياهو من أن العلاقات لن تكون وثيقة كما كانت عليه خلال فترة ترامب الأولى إذا فاز بالانتخابات الرئاسية، إلا أن مشاركة ترامب فيديو لنتنياهو يدين فيه محاولة الاغتيال، جعلتهم يتفاءلون لكن بحذر".

ونقل الموقع عن اثنين من مساعدي نتنياهو قولهما، إنهما "متفائلان بإمكانية إصلاح العلاقات"، منوها أحد المساعدين إلى أن "إيلون ماسك قادر على المساعدة في ذلك".

ووفقا لـ"أكسيوس"، فإن "حلفاء نتنياهو التقوا مع ترامب في أربع مناسبات على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية لمحاولة إصلاح العلاقات، التي تدهورت بعد أن هنأ نتنياهو جو بايدن على فوزه في انتخابات 2020".

وفي مقابلة خلال 2021، اتهم ترامب نتنياهو بعدم الولاء لقبوله فوز بايدن بدلا من دعم ادعاءاته بتزوير الانتخابات رغم كل ما فعله لإسرائيل ونتنياهو شخصيا، وقال ترامب حينها "لم أتحدث إليه منذ ذلك الحين، اللعنة عليه."

بيد أن "أكسيوس" نقل عن مستشار سابق للرئيس ترامب قوله إن "الرئيس السابق شعر بخيبة أمل تجاه نتنياهو في أعقاب الانتخابات الأمريكية، ولديه أيضا مخاوف بشأن الإخفاقات التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر، ومع ذلك، قال المستشار إن "ترامب سيكون قادرا على العمل مع نتنياهو إذا كانا كلاهما في منصبهما بحلول يناير".