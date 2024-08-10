أبدى المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، تعاطفا مفاجئا على غير المعتاد، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد انسحابه من السباق الانتخابي.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن "ما حدث للرئيس جو بايدن خلال الأسابيع القليلة الماضية كان مؤلمًا للغاية".

وجاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي أقامه من مقر إقامته الفخم في مارالاغو بولاية فلوريدا، فيما تتقدم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في استطلاعات الرأي.

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، قال ترامب: "لقد انتُزِعَ الترشح للرئاسة من جو بايدن. أنا لست من معجبيه، كما لاحظتم على الأرجح. لقد خاض مناظرة صعبة (معي)، لكن هذا لا يعني نزعه من السباق الرئاسي هكذا".

وذكرت الصحيفة، أن ترامب روى خلال المؤتمر من وجهة نظره "قصة الخيانة التي ارتكبها ضد بايدن الرئيس الأسبق باراك أوباما، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، والأهم من ذلك كله، نائبة الرئيس كامالا هاريس".

وفي حديثه عن كيفية هجوم هاريس على بايدن في مناظرة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2019، علق ترامب: "كانت هاريس سيئة في وصف بايدن بأنه عنصري".

ورأى ترامب أن بايدن ارتكب خطأً فادحًا باختيار هاريس نائبة له.

وقال ترامب: "أنا أعلم أنه نادم على اختيارها، لقد انقلبت عليه أيضًا. كانت تعمل مع الأشخاص الذين أرادوا خروجه".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه "لم يكن هناك أي من البهجة الخبيثة المعتادة في صوت ترامب، وهو يستعيد كل الدراما.

وأضاف ترامب: "أكره الدفاع عنه، لكنه لم يرغب في المغادرة. أراد أن يرى ما إذا كان بإمكانه الفوز".

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وكان هذا التدفق المفاجئ من التعاطف مع رجل وصفه مؤخرًا بأنه "كومة قديمة من الهراء" مفاجئًا إلى حد ما، وفقا للصحيفة.

يأتي ذلك، بعد أن تمكنت هاريس من تقليص الفارق مع الرئيس الجمهوري السابق، وحتى تقدمت عليه في استطلاعات الرأي، بعد تراجع جو بايدن، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبحسب الصحافة الأمريكية، فإن دونالد ترامب منزعج من هذا التقدم الديمقراطي الجديد والتغطية الإعلامية التي يحظى بها الحزب.