أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، القبض على شبكة تجسس سيبراني استولت على بيانات شخصية لآلاف الأشخاص في العديد من دول العالم، بما في ذلك تركيا.

وقالت مصادر أمنية تركية إنه في نطاق التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في أنقرة، نفّذت القيادة العامة لقوات الدرك والمركز الوطني للاستجابة للحوادث السيبرانية، عملية مشتركة ضد شبكة تجسس إلكتروني.

وخلال العملية التي جرت بتنسيق من جهاز الاستخبارات التركي، تم القبض على 11 مشتبهاً فيهم، وفق وكالة "الأناضول".

ووفقًا لمعلومات حصل عليها جهاز الاستخبارات التركي، فقد تبين أن شبكة التجسس لها امتدادات أجنبية، وشاركت بيانات شخصية استولت عليها مع كل من يطلبها بما في ذلك التنظيمات الإرهابية.

وتبين أيضاً أن شبكة التجسس التي كانت الاستخبارات التركية تتعقبها لمدة طويلة، قدمت معلومات مهمة خصوصاً للتنظيمات الإرهابية.

وبالتزامن مع إرسال المقبوض عليهم من أعضاء الشبكة، إلى السجن، تم حجب العديد من المواقع الإلكترونية.

وأوضحت المصادر الأمنية أن جهاز الاستخبارات التركي سيواصل توسيع عملياته ضد شبكات التجسس السيبراني من أجل حماية البيانات الشخصية التي تعد بالغة الأهمية، وأن العمليات ضد شبكة التجسس لن تقتصر على تركيا، بل ستطال امتدادات الشبكات في الخارج.

وذكرت أن جهاز الاستخبارات التركي سيستمر بحزم في تنفيذ الإجراءات الرادعة والوقائية ضد جميع أنواع الأنشطة التي تهدد الأمن القومي للبلاد.

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وكانت بداية تتبع السلطات التركية للمشتبه بهم، عبر 3 حسابات على منصة "تلغرام" تبين بأنها الطريقة التي يقوم أعضاء الشبكة ببيع البيانات الشخصية للتنظيمات الإرهابية.

وألقت السلطات القبض على 3 أشخاص أصحاب حسابات "تلغرام" تلك، لتحقق معهم وتتوصل إلى معلومات حول باقي أعضاء الشبكة على دفعات، بحيث أدلت كل دفعة باعترافات عن الدفعة التالية.

وأكدت مصادر مطلعة للأناضول، أن التحقيقات متواصلة لتحديد الأشخاص والجهات والمنظمات الذين تم بيع البيانات الشخصية لهم عبر الشبكة التي تم تفكيكها، بجانب تحقيقات أخرى لتحديد الجهات التي وفرت البيانات الشخصية لها.