"معوز".. مسيّرة إسرائيلية انتحارية "حاضرة" في حرب غزة (فيديو)

كشفت شركة أنظمة رفائيل الدفاعية الإسرائيلية، أن "معوَز" أحدث مسيَّراتها الانتحارية التي دخلت الخدمة الميدانية التجريبية قبل عام، أصبحت جزءًا من العمليات العسكرية في غزة.

و"مَعوز" اسم عبري أحد معانيه "الحصن"، كما تحمل المسيّرة اسمًا تجاريًا هو (SPIKE FireFly)، إذ تنتمي إلى سلسلة مسيّرات "سبايك" التي تنتجها الشركة.

ووفق قناة "الأخبار 12" العبرية، تعد "معوز" بمثابة صاروخ صغير جوال، إلا أنها مصممة على هيئة الطائرات المروحية ذات الهبوط والإقلاع العمودي، فيما تزن 3 كغم فقط.

وتعمل المُسيرة في مدى 1.5 كم من موقع التشغيل، ويمكنها حمل أنواع مختلفة من المواد المتفجرة التي تزن 350 غم، ويمكنها التحليق لفترة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة.

ويتيح حجمها الصغير للمشغلين حملها إلى ساحات المعارك بسهولة، وبدء تشغيلها في وقت وجيز من الميدان.

وتحمل المسيّرة، نظام رصد يعتمد على تقنيات البصريات الكهربائية، ونظام تصوير حراريًا؛ مما يتيح تشغيلها في ساحات مختلفة، وفي ظروف جوية مختلفة.

ويركز استخدامها في غزة على إطلاقها من مناطق قريبة من الأهداف (مدى عملها كما ورد 1.5 كم)، ومن ثم فإنها، على الأرجح، استُخدمت في اغتيالات بحق مقاتلي حركة حماس في القطاع.

وبحسب القناة، أنعشت حرب غزة مبيعات شركة "رفائيل" وغيرها من شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وحولت بوصلة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة إلى الابتكارات الأمنية.

كما أشارت القناة إلى ارتفاع الطلب على اقتناء تلك المسيّرة، وقالت إن بث مشاهد من العمليات العسكرية في غزة التي استُخدمت فيها هذه المسيّرة لم يترك أثرًا سلبيًا على مستوى الطلب عليها، ومن ذلك مشاهد تعود لاستخدامها، في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في قلب القطاع.

وأضافت أن استخدام المسيَّرات في غزة، حقق ميزتين للجيش الإسرائيلي، أولهما تقليص المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الجنود خلال القتال المباشر مع حماس، والثاني تقليص أعداد الإصابات بين المدنيين غير المتورطين.