اعتبر الرئيس جو بايدن، اليوم الأحد، أن سلفه والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة دونالد ترامب يمثّل "خطراً فعلياً على الأمن الأمريكي"، في أول مقابلة تلفزيونية يجريها منذ انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.

وقال بايدن لشبكة "سي بي إس نيوز": "احفظوا كلماتي، في حال فوزه بهذه الانتخابات، راقبوا ما سيحصل"، مضيفاً: "هو خطر فعلي على الأمن الأمريكي. نحن عند منعطف في تاريخ العالم. نحن كذلك فعلا... والديمقراطية هي المفتاح".

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في المقابل، وعلى غير العادة، أبدى دونالد ترامب تعاطفا مفاجئا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد انسحابه من السباق الانتخابي.

وقال ترامب إن "ما حدث للرئيس جو بايدن خلال الأسابيع القليلة الماضية كان مؤلمًا للغاية".

جاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي أقامه في مقر إقامته الفخم في مارالاغو بولاية فلوريدا، في حين تتقدم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في استطلاعات الرأي.