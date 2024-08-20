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"جبهة بوكروفسك" تشتعل.. هجوم روسي كاسح شرق أوكرانيا

"جبهة بوكروفسك" تشتعل.. هجوم روسي كاسح شرق أوكرانيا
قوات أوكرانية تتصدى للروس خارج بوكروفسكالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
20 أغسطس 2024، 10:48 م

قال الجيش الأوكراني، الثلاثاء، إن جبهة "بوكروفسك" هي المكان الذي تركز فيه روسياً هجومها الرئيسي شرق أوكرانيا، وباتت المنطقة الأكثر اشتعالاً في الأيام الأخيرة.

وأضاف الجيش الأوكراني، في بيان، أن قواته صدت 49 هجوماً روسياً، الثلاثاء، كاشفاً أن 13 اشتباكاً آخر ما يزال دائراً حتى الآن، وفق "رويترز".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية تعرضت لهجمات روسية متعددة على مدار اليوم على جبهتيْ "توريتسك" و"بوكروفسك" في شرق أوكرانيا.

وأوضح أن القوات الروسية هاجمت مواقع أوكرانية حول "توريتسك"، بما في ذلك بلدة "نيويورك"، لكنه لم يذكر نتيجة تلك المعركة.

وكانت روسيا قد ذكرت، في وقت سابق، أن قواتها سيطرت على "نيويورك".

روسياأوكرانياالحرب الروسية الأوكرانية

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