دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة إلى الحذر، في وقت تستمر المعارك على مقربة من المحطة النووية الروسية في منطقة كورسك التي تتعرض لهجوم واسع شنته القوات الأوكرانية قبل ثلاثة أيام.

وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في بيان "في المرحلة الراهنة، أدعو جميع الأطراف إلى التزام أقصى قدر من ضبط النفس لتجنب حادث نووي قد تكون له تداعيات إشعاعية خطيرة، بحسب "فرانس برس".

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وأكد غروسي أنه "على اتصال شخصيًا بالسلطات المعنية في البلدين" و"سيواصل إبلاغ المجتمع الدولي" بتطورات الوضع.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن الدائرة الإعلامية في المحطة أن الأخيرة "تعمل في شكل طبيعي" مع تسجيل مستويات إشعاعية معتادة.

تقع المحطة قرب مدينة كورتشاتوف التي تفتقر حاليًا إلى الكهرباء بعدما اندلعت النيران في محطة فرعية إثر سقوط شظايا من مسيرات أوكرانية، بحسب الحاكم الإقليمي أليكسي سميرنوف.

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ويستمر توغل القوات الأوكرانية المباغت منذ الثلاثاء في منطقة كورسك الحدودية.

وقالت هيئة الأركان الروسية إن أكثر من ألف جندي أوكراني مدعومين بنحو عشر دبابات وعشرين مدرعة أخرى دخلوا المنطقة، لافتة إلى أنها أرسلت تعزيزات من دبابات ومدفعية.

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحذّر الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خطر وقوع حادث نووي، وخصوصًا في محطة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا.

ويسيطر الروس على المحطة المذكورة منذ مارس/ آذار 2022.

وهي متوقفة حاليا بعد تعرضها لضربات متكررة تبادل الروس والأوكرانيون الاتهامات في شأن المسؤولية عنها.