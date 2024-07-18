في مؤشر على تزايد الضغط من أجل استبدال الديمقراطيين الأمريكيين لمرشحهم الرئيس جو بايدن، قرر قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس، الأربعاء، تأجيل إعلان ترشيح بايدن لانتخابات الرئاسة، لمدة أسبوع.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مصدر قالت إنه طلب عدم الكشف عن هويته، إن السيناتور تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، كان من بين الداعين للتأجيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن شومر تحدث مع النائب حكيم جيفريز، زعيم الأقلية في مجلس النواب، واتفقا على دفع الحزب لتأجيل بدء هذه العملية.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن الحاكم تيم والز من مينيسوتا، الرئيس المشارك للجنة قواعد الحزب، التي تحدد موعد وكيفية الترشح، اتصل بجين أومالي ديلون، رئيسة حملة بايدن، بعد ظهر الثلاثاء لإبلاغها بأن التصويت يجب أن يتأجل.

وكان شومر أبلغ بايدن في اجتماع السبت الماضي بأنه سيكون من الأفضل للبلاد والحزب الديمقراطي إذا انسحب من السباق الرئاسي، بحسب شبكة "أيه. بي. سي نيوز" الأمريكية.

وقالت "نيويورك تايمز" إن هذه "المناورة"، وفق وصفها، تأتي بينما أصبح النائب آدم شيف من كاليفورنيا أبرز نائب ديمقراطي يدعو بايدن لإنهاء حملته الانتخابية فورًا.

وتشهد أوساط الحزب الديمقراطي نقاشات حول المرشح الأفضل لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب، في ظل تعالي الأصوات المطالبة بالخروج بمرشح بديل لبايدن، لا سيما بعد أدائه "الضعيف" في مناظرته الرئاسية مع ترامب.

وعادت هذه النقاشات بعد توقف قصير إثر محاولة اغتيال ترامب، لتتجه الأنظار مجددًا إلى هوية المرشح الذي سيتم إعلانه رسميًّا من قبل الحزب الديمقراطي.

وأظهر استطلاع نشرته وكالة أسوشيتد برس الأربعاء أن ما يقرب من ثلثي الديمقراطيين يريدون من بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي.

وفي السياق، حذر ديمقراطيون في الكونغرس من أن تدهور الوضع السياسي لبايدن سيجعل من الصعب عليهم الفوز في السباقات الحاسمة لمجلسي النواب والشيوخ.