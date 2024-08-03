رفضت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، ما وصفتها بـ"ألاعيب" المنافس الجمهوري دونالد ترامب، بخصوص موعد المناظرة، التي أعلن أنه اتفق على إجرائها مع شبكة "إيه بي سي".

وقال مايكل تايلر، مدير التواصل في حملة هاريس، إن على ترامب "أن يقلع عن هذه اللعبة وأن يحضر إلى المناظرة التي تعهّد المشاركة فيها في الـ10 من شهر أيلول/سبتمبر" المُقبل، على شبكة "ايه بي سي".

وأعلن ترامب أخيرًا أنه اتفق مع شبكة "فوكس نيوز" لتنظيم مناظرة في الـ4 من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، مع منافسته الديمقراطية هاريس، لكن الأخيرة لم توافق، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

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وقالت حملة هاريس، إن على ترامب الالتزام بالموعد المحدد مسبقا لمناظرته مع بايدن على شبكة "إيه بي سي"، وكتبت هاريس عبر منصة "إكس": "سأكون حاضرة في 10 أيلول/سبتمبر، كما وافق سابقا، آمل في أن أراه".

وكان بايدن قد انسحب من السباق الرئاسي قبل أسبوعين بعد أدائه الكارثي في مناظرة أولى مع ترامب على شبكة "سي ان ان"، في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وفي حين كان من المتوقع الإبقاء على هذه المناظرة الثانية، أعلن الناطق باسم ترامب ستيفن تشانغ الأسبوع الماضي أنه "من غير المناسب" أن يتم الاتفاق على المناظرة قبل ترشيح هاريس رسميا.

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وستجرى المناظرة، بحسب ترامب، على شبكة "فوكس نيوز" في بنسلفانيا وأمام حضور، حيثُ قال إن موعد الـ4 من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، "مريح ومناسب" إذ يأتي قبيل بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية.

ويفترض أن تقبل هاريس رسميا في الأيام المقبلة ترشيح الحزب الديمقراطي لها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد انتهاء تصويت المندوبين المرتقب أن يختتم الاثنين.

ويفترض أيضًا أن تختار هاريس، المدعية العامة السابقة والسيناتور السابقة عن كاليفورنيا، في الأيام المقبلة شخصية لتولي منصب نائب الرئيس في حال فازت بالرئاسة.