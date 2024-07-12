في أول مؤتمر بعد المناظرة.. بايدن: أنا الشخص الأكثر كفاءة للترشح للرئاسة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أنه يعتبر نفسه المرشح "الأكثر كفاءة" لمواجهة دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بعد قمة حلف شمال الأطلسي: "أعتقد أنني الشخص الأكثر كفاءة للترشح للرئاسة. لقد هزمتهُ مرّةً وسأهزمه مجدداً".

وأضاف: "أنا لا أفعل ذلك من أجل الحفاظ على إرثي. أنا أفعل ذلك لإنهاء العمل الذي بدأتُه".

ويعدّ هذا أول مؤتمر للرئيس بايدن بعد المناظرة "الكارثية" مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وشدد بايدن على أهمية تهدئة المخاوف بشأن ترشحه للرئاسة قائلاً: "أنا مصمم على أن أكون مرشحاً، لكنني أعتقد أن من المهم تهدئة المخاوف".

وتحدث بايدن عن اختباراته العصبية والتي تظهر أنه "بخير"، قائلاً: "خضعت لفحوص عصبية وأخضع يومياً لفحوصات عصبية بسبب المهام التي تقع على عاتقي"، منوهاً إلى أن "التقدم في العمر يزيد الحكمة لدى الإنسان".

وأوضح أنه "خضع لثلاثة فحوص عصبية مكثفة ومتواصلة" أجراها طبيب أعصاب، كان آخرها "في فبراير" وتظهر "أنه في حالة جيدة".

وأردف: "أنا بخير. قدراتي العصبية يجري اختبارها يومياً" من خلال "القرارات التي أتخذها كل يوم".

وارتكب بايدن هفوته الثانية الليلة، في المؤتمر الصحفي، عندما تحدث عن نائبته كامالا هاريس باسم "ترامب".

وقال بايدن: "لم أكن لأختار نائبة الرئيس ترامب لتكون نائبة للرئيس إذا لم أكن أعتقد منذ البداية أنها مؤهلة لتكون رئيسة لهذا السبب اخترتها".

ويتعرض الرئيس الديمقراطي لضغوط واسعة من أجل دفعه إلى الانسحاب من السباق الرئاسي.