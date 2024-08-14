أعلن حاكم منطقة بيلجورود الحدودية الروسية فياتشيسلاف جلادكوف حالة الطوارئ في أنحاء المنطقة، اليوم الأربعاء، عازياً ذلك إلى استمرار الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية.

وقال جلادكوف في مقطع فيديو نشر على تطبيق تيليجرام: "الوضع في منطقة بيلجورود لا يزال صعباً ومتوتراً للغاية".

وأضاف أن القصف اليومي الذي تشنه القوات الأوكرانية دمر منازل وقتل وأصاب مدنيين.

وتابع قائلاً: "لذلك اتخذنا قراراً اعتباراً من اليوم بإعلان حالة طوارئ إقليمية في جميع أنحاء منطقة بيلجورود... مع نداء لاحق للحكومة لإعلان حالة طوارئ اتحادية".

وأفاد جلادكوف بوقوع هجمات بواسطة مسيّرات أوكرانية على قريتيْ "شيبيكينو" و"أوستينكا" في المنطقة.

وذكرت سلطات مناطق "كورسك" و"فورونيج" و"بريانسك" أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيّرات قادمة من أوكرانيا خلال الليل.